La ministra Calviño resta importància a l'efecte econòmic dels disturbis

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha assegurat que els disturbis que s'estan produint aquesta setmana a Catalunya, amb motiu de les protestes per la sentència del 'Procés', estan "molt localitzats" i que el seu impacte econòmic " es relaciona "amb aquests llocs en què es produeixen els actes violents.





"Confio que com més aviat es restableixi la situació, que no tinguem de lamentar grans danys i que l'impacte econòmic no sigui rellevant", ha assenyalat Calviño aquest dissabte a Washington (EUA) en la roda de premsa posterior a les reunions de tardor del FMI i del Banc Mundial.









En aquest sentit, ha assegurat que l'impacte econòmic directe "es refereix a les zones que estan sent afectades" i ha destacat que confia que "com més aviat" es restableixi la "situació de normalitat" a Catalunya i que, per tant, el impacte econòmic "no sigui significatiu".





Per a la ministra en funcions, els violents "mai faran fallida a l'Estat". "La nostra resposta seguirà sent ferma i proporcional. Demanem a Torra que condemni de manera clara la violència", ha dit Calviño, destacant que el Govern "sempre" ha estat a favor del diàleg dins de la llei.





Per avaluar l'impacte econòmic, el punt de referència que té el Govern, segons ha explicat Calviño, són els actes que es van produir l'any 2017. "Després d'aquesta situació hem vist que Espanya ha tingut un creixement econòmic molt vigorós i no hi hauria per què esperar un impacte econòmic molt rellevant si la situació es restableix com més aviat millor", ha sentenciat.