Baixen a 14 els hospitalitzats a Catalunya pels disturbis

Les persones hospitalitzades a Catalunya pels disturbis en protesta contra la sentència han baixat aquest diumenge a 14 persones, ha informat la Conselleria de Salut.





A l'Hospital de Sant Pau de Barcelona hi ha sis ingressats (un de molt greu, tres greus per lesions oculars, un menys greu i un altre que evoluciona favorablement), i també hi ha un ferit greu a la Fundació Puigvert, traslladat des de Sant Pau.









També hi ha dues persones hospitalitzades a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona (una greu i una altra lleu), dos ferits menys greus més en el Sagrat Cor de Barcelona, dos greus a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i un de lleu l'Hospital Joan XXII de Tarragona.





La persona que ha empitjorat, de greu a molt greu, a l'Hospital Sant Pau és un policia ferit en els disturbis d'aquesta setmana, han informat fonts de la Conselleria.





A més, a la Vall d'Hebron hi ha una ferida amb un traumatisme cranioencefàlic, que va ingressar fa dues nits i ha passat d'estar molt greu a greu aquest diumenge, ha informat l'hospital.