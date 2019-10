Piñera suspèn la pujada del preu del metro a Xile després de les protestes

El president de Xile, Sebastián Piñera, ha anunciat aquest dissabte la suspensió de la pujada del preu del metro després de les protestes que han sacsejat Santiago, la capital del país, des de principis d'aquesta setmana.





"Suspendrem la pujada dels bitllets de metro, cosa que requerirà l'aprovació d'una llei que ha de ser molt urgent fins que aconseguim un acord que ens permeti protegir millor els nostres compatriotes davant de pujades brusques i inesperades del preu del dòlar i del petroli (...) i que són la causa de l'augment de les tarifes", ha explicat a una roda de premsa.





A més, el president de Xile ha anunciat que ha convocat els principals poders de l'Estat a una reunió per "conèixer les seves opinions i també les seves propostes per enfrontar i superar aquesta difícil situació".





Així mateix, ha anunciat una taula de diàleg "àmplia i transversal" amb els ciutadans per escoltar "propostes per satisfer millor les demandes dels nostres compatriotes, com l'elevat cost de la vida".





En aquest context, ha recalcat que "la violència no té cabuda en una societat" com la xilena, fent referència als disturbis de les protestes, que divendres van tenir un balanç de 308 detinguts i 160 ferits, la majoria policies, segons el mateix Govern xilè.













Piñera va declarar divendres l'estat d'emergència a Santiago de Xile per les protestes. "Davant els greus i reiterats atacs i atemptats contra les estacions i les installacions del metro de Santiago, contra l'ordre públic i la seguretat ciutadana i contra la propietat tant pública com a privada (...) he decretat estat d'emergència a les províncies de Santiago i a les comunes de Puente Alto i San Bernardo a la regió metropolitana", va anunciar.





Hores abans, el ministre de l'Interior de Xile, Andrés Chadwick, va informar que el Govern havia decidit invocar la llei de seguretat de l'Estat contra aquells que fossin responsables "de causar danys als béns del metro de Santiago i al mateix temps impedir que aquest pugui desenvolupar el seu funcionament normal".





Chadwick va recalcar que ja s'havien presentat querelles sota la llei, que ha assegurat que "estableix penes molt dures". A més, va subratllar que continuarien presentant-se "davant qualsevol fet que pugui significar violència".





"És veritat que encara ens queden molts problemes per resoldre, molts problemes per enfrontar, moltes oportunitats per aprofitar i molts somnis per complir, però també és obvi que tenim un país meravellós", ha conclòs Piñera.





TOC DE QUEDA "TOTAL"





De forma parallela, el cap de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga --designat per Piñera divendres i que està a càrrec de l'estat d'emergència-- ha anunciat aquest dissabte que ha decretat un toc de queda "total" a les províncies de Santiago i Chababuco i a les comunes de San Bernardo i Puente Alto.





"Tenint molt en compte l'obligació legal que tenim de protegir les persones i els seus béns he pres la decisió de decretar la suspensió de llibertats personals de moviment a través d'un toc de queda total a les províncies de Santiago, Chacabuco i les comunes de Puente Alto i San Bernardo", ha indicat Iturriaga, segons ha recollit 'La Tercera'.





Així, ha especificat que durant aquest diumenge "s'avaluarà la situació", però ha apuntat que esperen que "la ciutadania pugui tornar a desenvolupar les seves activitats amb normalitat".





"Convidem a tota la ciutadania a tornar a casa seva i a que pugui avaluar les mesures que ha disposat el govern i cooperi a protegir la seva família, la seva integritat i els seus propis béns", ha recalcat.





La restricció de llibertats "implica que les persones han de romandre a casa seva i aquelles que requereixin, per raons de salut, emergència i necessitin moviment han de sollicitar el salconduit corresponent a la comissaria més propera", ha conclòs el cap de la Defensa Nacional.





Al toc de queda s'han sumat les regions de Valparaíso i Concepción. El cap de la Zona Naval de Valparaíso, Juan Andrés de la Maza ha informat que el toc de queda regirà fins a les 07.00 hores (hora local) d'aquest diumenge, exceptuant les comunes d'Illa de Pasqua i Juan Fernández, segons ha recollit Ràdio Cooperativa.





L'alcalde de la ciutat, Jorge Sharp, ha assegurat que "no és gaire diferent la realitat de Valparaíso a la de Santiago i a altres comunes de la regió", al mateix temps que ha assegurat que, al seu parer, "era necessari prendre accions més intel·ligents per part del Govern".





"A diversos punts de la ciutat hi ha algunes situacions complexes, amb locals comercials, alguns supermercats, que s'estan cremant, però dins del marc de la situació a tot el país", ha agregat.

Per la seva banda, quant a la província de Concepción, Chadwick ha informat que el toc de queda s'ha decretat també fins a les 07.00 hores (hora local) d'aquest diumenge.





El cap de la Defensa Nacional a Concepción, el contraalmirant Carlos Huber, ha afirmat posteriorment que les forces armades ja es trobaven a diverses localitats de la regió. "Estem parlant d'uns 1.000 efectius", ha precisat.