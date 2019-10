Barcelona acull el I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal organitzat per Cocemfe

Barcelona acollirà aquest dilluns i dimarts el I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal, per debatre objectius sobre l'autonomia de les persones amb discapacitat física i orgànica, i de les persones en l'envelliment i davant la cronicitat.





Està organitzat per la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat (Cocemfe) i la seva delegació a Catalunya, que celebraran la trobada al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), segons un comunicat dels organitzadors.





L'obrirà el dilluns a les 9.00 l'exalcalde de Barcelona i exdirector d'ONU-Habitat, Joan Clos, amb una conferència inaugural, i també assistirà el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies; i dimarts pronunciarà una conferència la membre del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, Amalia Gamio.





També hi participaran el director general de l'Imserso, Manuel Martínez; el director del Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat (Cedd), Eduardo Díaz; el cap d'Innovació i Salut Digital de l'Hospital Vall d'Hebron, Eva Aurín; l'assessor en qüestions socials de la discapacitat de l'Institut Guttmann, Àngel Gil; la nedadora paralímpica guanyadora de 26 medalles Teresa Perales, i el fundador de Ideas for Change, Javier Creus, entre d'altres.









MANIFEST 'L'AUTONOMIA PERSONAL'





La iniciativa s'aglutina al voltant del manifest 'L'Autonomia Personal, una qüestió de justícia i igualtat', al qual s'han adherit entitats del Tercer Sector i en el qual es demana el compromís dels partits.





I el congrés tindrà quatre eixos: garantir els drets en tota les etapes de la vida; la ciutat com a espai de vida i convivència; la tecnologia per millorar la qualitat de vida, i les dades col·lectius com a instrument de transformació social.





Durant el congrés també es lliuraran els III Premis Ricard Vaccaro, que reconeixeran aportacions a l'ètica i al compromís social.