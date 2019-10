PícnicxRepública desconvoca la seva concentració després de reunir unes 2.700 persones

Unes 2.700 persones --segons xifres de la Guàrdia Urbana-- s'han concentrat aquest diumenge a la tarda, setè dia de protestes per la sentència de l'1-O, a la cruïlla dels carrers Mallorca i Bruc de Barcelona per llançar bosses d'escombraries a prop de la Delegació del Govern a Catalunya.





La concentració, convocada per PícnicxRepública inicialment a la cruïlla del carrer Mallorca amb Roger de Llúria --on hi ha la Delegació--, ha començat poc abans de les 18 hores a uns 100 metres d'aquesta seu, a causa d'un cordó policial amb tanques al carrer Mallorca.





Els concentrats, amb bosses d'escombraries com animaven els convocants, han llançat desenes de bosses darrere de les tanques, mentre entonaven consignes com 'Fora les forces d'ocupació', 'No us mereixeu la senyera que porteu', 'No estem totes, falten les preses',' Vergonya ',' Buch dimissió',' Presos polítics llibertat 'i l'himne català,'Els Segadors'.





Entre la multitud hi havia cartells amb lemes com 'Ja ens hem alçat, farem caure al botxí', i els concentrats, molts d'ells abillats amb banderes estelades, també han entonat 'Està a la presó, el nostre conseller','Ser policia vergonya em donaria','Som gent de pau', i 'Premsa espanyola manipuladora'.









Després de diversos minuts llançant escombraries, s'ha originat un petit foc entre les borses, que ha estat apagat immediatament per dos manifestants, i al qual s'han acostat momentàniament dos agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que estaven contemplant l'escena a uns 20 metres darrere de les tanques, acompanyats de tres furgons aturats.





COLA PER TIRAR LES ESCOMBRARIES





Mentre hi havia una llarga cua per anar a tirar les escombraries a l'altre costat de les tanques, la resta de manifestants ha corejat càntics i ha fet saltar algunes pilotes i globus entre la gent, en una imatge que ha recordat la concentració de dijous a la plaça Cinc d'Oros de Barcelona (passeig de Gràcia-Diagonal), que emulava les Olimpíades Populars de 1936.





Alguns veïns del carrer Mallorca també s'han sumat a la iniciativa i han tirat les seves escombraries des del balcó, provocant el goig dels concentrats, que han celebrat cada llançament amb molts aplaudiments.





A prop de les 19 hores, ha sobrevolat la protesta un helicòpter policial, aixecant xiulets i queixes dels manifestants i que s'han repetit en totes les ocasions que ha sobrevolat la zona.





Minuts més tard, un home ha començat a cridar cognoms de polítics amb un megàfon, com el del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska; el del president de la Generalitat; Quim Torra, el del conseller d'Interior, Miquel Buch; el del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, i el del Rei Felip VI, entre d'altres, mentre els concentrats cridaven 'A la merda' immediatament després.





A prop de les 19.30, els concentrats ja ocupaven el carrer Mallorca des Bruc fins al carrer Girona, així com bona part del carrer Bruc tant per la part de dalt com per la de baix, sense arribar als carrers Provença -per dalt- i València -per sota-.





LLANTERNES





En aquest moment, tots els concentrats han encès les llanternes dels seus telèfons i s'han quedat uns segons en silenci, per després entonar a l'uníson 'Els Segadors' i 'Independència'.





Després d'aquest moment, a les 19.30 hores, els convocants han desconcentrat la manifestació pel seu canal de Telegram.