Escorcollen la casa de l'advocat Gonzalo Boye en una operació contra el blanqueig

La titular del jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional Maria Tardón ha autoritzat l'entrada i registre de diverses dependències, inclosa l'habitatge a Madrid de l'advocat Gonzalo Boye, coordinador de la defensa jurídica de l'expresident Carles Puigdemont, fugat a Bèlgica, en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals.













Segons informen fonts jurídiques, agents de la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, està al càrrec d'aquesta operació que persegueix un delicte contra la salut pública. Les actuacions estan sota secret, segons les mateixes fonts.





La Policia Nacional escorcolla altres dues propietats a Madrid de dos supòsits testaferros en el marc d'una recerca per blanqueig de capitals lligat al narcotràfic.





Gonzalo Boye està present en l'escorcoll en el marc d'una recerca de l'Audiència Nacional en la qual, en principi, no s'espera que es practiquin detencions. En els altres dos registres estan presentin altres persones, aquests dos supòsits testaferros en aquesta recerca per blanqueig de capitals que està declarada secreta.





Aquest advocat ha defensat al narcotraficant gallec Sito Miñanco i en l'actualitat és coordinador de la defensa jurídica del expresident Carles Puigdemont, a Bèlgica.





José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco, va ser detingut i enviat a presó al febrer de 2018. A l'octubre de l'any passat el narcotraficant gallec va ser jutjat per blanqueig de capitals. En aquest judici va estar representat pel lletrat Gonzalo Boye.





Miñanco ha estat condemnat al gener d'aquest any per l'Audiència de Pontevedra com a autor d'un delicte de blanqueig de capitals procedents del tràfic de drogues a una pena de quatre anys de presó i a pagar una multa de sis milions d'euros amb la responsabilitat personal subsidiària per al cas d'impagament d'un any de presó.





La investigació i els escorcolls no tenen res a veure amb la defensa jurídica que presta Gonzalo Boye a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que està reclamat per la justícia espanyola.