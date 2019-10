L'exhumació de Franco serà el 24 d'octubre

El proper dijous 24 d'octubre a les 10:30 hores es procedirà a l'exhumació i reinhumació de les restes del dictador Francisco Franco, ha informat la Presidència del Govern central.

















Les restes seran traslladades al panteó de Mingorrubio, en el qual ja està enterrada la seva vídua, Carmen Polo.





El Govern estatal detalla que procedirà el proper dijous que ve a exhumar les restes del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos "en compliment de la Llei de Memòria Històrica de 2007, de la proposició no de llei aprovada pel Congrés dels diputats el 2017 i dels acords adoptats posteriorment per l'executiu presidit per Pedro Sánchez a 2019".





Tant l'exhumació com la reinhumació es duran a terme a la intimitat, en presència dels seus cercles pròxims, assenyala Moncloa.





La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, estarà present durant l'exhumació, el trasllat i l'enterrament de Franco en la seva condició de notaria major del Regne.