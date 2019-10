Nous talls de carrer i protestes independentistes en la visita de Sánchez a Barcelona

Prop d'un miler de persones es concentra el matí d'aquest dilluns davant la Delegació del Govern a Barcelona per a demanar-li diàleg el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i en previsió que el president pugui visitar aquesta seu després d'anar a la Prefectura de Policia i a veure als policies ferits.













Els concentrats estan en la seva majoria asseguts en la confluència dels carrers Mallorca i Roger de Llúria i criden consignes com: "Pedro Sánchez dóna la cara", "On estàs, Pedrito, on estàs?", "Llibertat presos polítics", "Comptarem mentides" i "Catalunya, antifeixista".





La plataforma Tsunami Democràtic ha realitzat aquest dilluns una crida "urgent" per a concentrar-se entre les 13 i les 14 hores en la cruïlla entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria de Barcelona per a reclamar-li a Pedro Sánchez: 'Sit and talk' (Asseu-te i parla), i en la protesta hi ha persones amb cartells amb aquest mateix missatge en anglès.





Sánchez es troba de visita a Barcelona per visitar els agents ferits en els disturbis d'aquests dies, a l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital Sant Pau, i trobar-se amb les Forces i Cossos de Seguretat d'Estat, encarregades de la seguretat a Catalunya.





A l'espera de convocar una altra gran acció després del bloqueig de l'Aeroport de Barcelona, al migdia d'aquest dilluns, la plataforma ha fet una "Crida urgent, ara i avui, a la ciutadania de Barcelona", en una asseguda davant la Delegació del Govern central, on Sánchez estarà reunit amb la delegada, Teresa Cunillera.





Un centenar de persones ha tallat la Gran Via de Barcelona a l'altura de Bailèn aquest dilluns després d'haver protestat contra els Mossos d'Esquadra davant de la Conselleria d'Interior, situada a una illa.





L'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalans (ADIC) formada per funcionaris de la Generalitat, havien convocat a les 11.00 hores una concentració davant Interior amb el lema 'Fora les forces d'ocupació', i sobre les 12 s'han traslladat cap a la Gran Via , on s'han afegit altres persones.





Els manifestants llancen proclames contra els Mossos i contra el Govern, demanen la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, i diversos conductors de cotxe i moto els mostren el seu suport fent sonar el clàxon.





CDR Catalunya ha convocat per aquest dilluns a les 19 hores davant de la Conselleria d'Interior de la Generalitat una "festa de globus" en què demana als assistents que portin globus plens de pintura per llançar-los davant l'edifici.





Segons un apunt a Twitter, asseguren que volen, entre tots, posar "color al departament d'Interior i als que la custodien", un edifici on està situat el Centre de coordinació policial (Cecor) des d'on es coordina la resposta policial.





En el missatge, citen als manifestants a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Diputació, una zona que ja va ser escenari d'incidents dimecres passat després d'una convocatòria dels CDR a la Gran Via.