El Rei envia un missatge als intolerants i violents en el lliurament dels Premis Princesa de Girona

Els Reis i la princesa d'Astúries i de Girona i la infanta Sofia han presidit el lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) 2019 aquest dilluns en una cerimònia al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona amb motiu dels 10 anys de la fundació.









DISCURS DEL REI





El Rei Felip VI ha reivindicat aquest dilluns a Barcelona la contribució de Catalunya al projecte democràtic espanyol, "una Catalunya orgullosa dels seus senyals d'identitat, plural i integradora, constructiva i solidària amb el progrés en general", i ha subratllat que en la realitat present i futura "no poden tenir cabuda ni la violència ni la intolerància ni el menyspreu als drets i llibertats dels altres", unes paraules aquestes últimes que han provocat els aplaudiments de l'auditori.





Així ho ha dit en el seu discurs en la cerimònia de lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que han celebrat la seva desena edició en el Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, enmig de mesures de seguretat i amb milers de manifestants --convocats entre altres pels CDR i Arran-- tractant d'impedir l'arribada dels convidats.





Ha estat la primera visita del Rei a Catalunya després de la sentència del 'procés'. Enfront de les protestes de l'exterior, els Reis i les seves filles han estat rebuts a l'interior del Palau de Congressos amb un llarg aplaudiment i 'vives' al Rei.









En aquest context, Felip VI ha destacat en el seu discurs que aquesta era una de les ocasions "que les presències adquireixen un significat més transcendent que les paraules", i ha incidit en què en l'acte hi havia "centenars de joves" de Catalunya i altres llocs, preocupats i compromesos amb el futur, a "persones molt representatives" de la societat i les "representants de les principals institucions" de l'Estat.





En absència de líders de la Generalitat i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau --ha acudit el tinent d'alcalde socialista, Jaume Collboni--, el Rei ha assenyalat que les institucions que han acompanyat a la Fundació des dels seus inicis mostren així el seu compromís amb la joventut i amb el seu futur.





El Rei ha intervingut després que la seva filla --"me l'ha deixat difícil", ha fet broma-- i ha expressat la seva "enorme alegria" per tornar a comprovar que la Princesa "està començant a assumir les seves obligacions amb illusió i sentit del deure".





DISCURS DE LA PRINCESA





La Princesa d'Astúries i de Girona ha subratllat aquest dilluns, en el seu primer discurs a Catalunya, que aquesta terra sempre ocuparà "un lloc especial" en el seu cor i que els seus pares, els Reis, sempre els han parlat a ella i a la seva germana de Girona i de Catalunya "amb veritable afecte".





"Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes", ha dit la Princesa en català en el lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) sobre l'escenari del Palau de Congressos de Catalunya, que li ha brindat una ovació d'un minut amb un auditori posat en peus.





Leonor ha iniciat aquest dilluns la seva primera visita oficial a Catalunya, i en la seva qualitat de Princesa de Girona, ha dit que vol "honrar a la fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tota Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món", perquè "tothom sàpiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació, que tinguin més oportunitats, és contribuir a un futur millor per a tots".









Així, ha agraït el compromís dels patrons i l'esforç perquè la fundació creixi "cada dia". "Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que sempre ocuparà un lloc especial en el meu cor", ha afegit.





A més, ha assegurat que el nom de la fundació és un honor per a ella, "per tot el que simbolitza i perquè s'ocupa del present i del futur de la joventut", cosa que és "molt bo per a tots".





Per això, ha felicitat els premiats, als quals ha descrit com "una gran família de talent, d'esforç i d'esperança que continuarà creixent gràcies a la generositat i el suport de punts".





"Sou un exemple per als joves de tota Espanya i us admiro molt perquè representeu els millors valors que la Fundació impulsa des de Catalunya", ha assenyalat, abans de començar la part del seu discurs que ha pronunciat en català.





PROTESTES INDEPENDENTISTES





Amb motiu del lliurament a Barcelona, Arran ha convocat una protesta a les 16 hores en la qual ha demanat "bloquejar" els accessos de l'edifici, en una de les entrades de la capital catalana, sota el lema 'Ni Rei ni por'.





L'organització juvenil vinculada a la CUP ha interpel·lat els membres d'altres organitzacions independentistes com els CDR, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Pícnic per la República i Tsunami Democràtic per a sumar-se a la protesta.





En alguns moments, s'han viscut episodis tensos entre els assistents que es dirigien al Palau i alguns manifestants amb actitud agressiva.









Un grup de manifestants concentrats contra el Rei han impedit al líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, accedir a l'acte de lliurament dels premis. Bou ha explicat als mitjans que estava convidat a l'acte com a regidor de Barcelona i que els manifestants li han escopit, donat puntades i insultat: "No he pogut passar a un acte que estava convidat. Això es diu qualsevol cosa menys una acció democràtica".





"PREOCUPACIÓ" DE LA FUNDACIÓ





La directora general de lA FPdGi, Mònica Margarit, ha reconegut la "preocupació" que tenen des de l'organització davant les protestes convocades per la presència dels Reis a Barcelona.





Mònica Margarit, directora general de la Fundació Princesa de Girona





"A Catalunya, en aquest moment, vivim un moment molt difícil i entenem que és motiu de preocupació, també ho és per a nosaltres", ha exposat Margarit en ser preguntada per les protestes convocades per a aquests dies.





CONTEXT





Després d'anunciar un acte conjunt de celebració del desè aniversari i del lliurament de premis al novembre a Barcelona, la fundació va suspendre la reunió del Patronat de finals de juny a Girona, que es va celebrar per vot delegat.





El matí d'aquest 4 de novembre ha tingut lloc la reunió del patronat que sol celebrar-se a final d'any al Palau Reial de Madrid per abordar qüestions sobre l'activitat i del pressupost, i que també està previst que compti amb els Reis.





A les 18 hores de la tarda, la cerimònia de lliurament dels guardons ha obert els actes de celebració del desè aniversari de la fundació en un acte en què s'ha distingit a cinc nous joves.





Els guardonats són el neuròleg i emprenedor Ignacio H.Medrano, el matemàtic Xavier Ros-Oton, l'emprenedora social Begoña Arana, el director d'escena Rafael R.Villalobos i la cofundadora de l'organització internacional Humanity Crew, Maria Jammal, tots ells premiats de 2019.





Com en totes les gales de lliurament, tindrà lloc un diàleg entre dues personalitats que enguany anirà a càrrec de l'enginyer nord-americà Hugh Herr i de la periodista de Rwanda Natalie Munyampenda.





El dimarts 5 de novembre, tindrà lloc un diàleg entre patrons de la fundació, premiats de diferents anys i altres joves en una trobada dirigida per Júlia Otero.





Durant la jornada, tindran lloc conferències i workshops a càrrec de Manuel Campo Vidal i Daniel Rodríguez, Alberto Cairo i Xoaquín González, Pilar Jericó, Beatriz Martín, Carlos Beltrán, Àlex Lópex, Javier Cañada, José Conejos, Marta Romo, Ana Torres, Maria Batet, Xavier Verdaguer i Jorgue Luengo, entre d'altres.