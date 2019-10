Els candidats a la presidència de Bolívia Evo Morales, del Moviment al Socialisme (MAS), i Carlos Mesa, de Comunitat Ciutadana (CC), hauran de resoldre la disputa electoral en una segona volta, segons la Transmissió de Resultats Electorals Preliminars (TREP) del Tribunal Suprem Electoral (TSE).





Amb el 89,62 per cent escrutat, Morales, actual dirigent del país, hauria aconseguit el 45,28 per cent dels vots davant del 38,16 per cent que hauria obtingut Mesa.





Si se celebra, la segona volta tindria lloc el proper 15 de desembre entre els candidats de MAS i CC en el que seria la primera votació d'aquest tipus des de fa 17 anys. Davant d'aquesta possibilitat, Morales ha endurit el seu discurs recentment i ha alertat de les conseqüències d'un canvi de govern.