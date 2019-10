Els experts alerten: abans de posar-te de debò amb el running, aprèn a trepitjar correctament

Els 'runners' principiants amb trepitjada supinadora, és a dir, trepitjada en que els genolls freguen una amb l'altra, tenen un risc més alt de patir una lesió que els de petjada pronadora (en la qual les cames s'arquegen i els genolls queden separades), segons un estudi dut a terme pel doctor Aitor Pérez i presentat durant el 50 Congrés Nacional de Podologia.





El doctor ha recordat que el corredor amateur pensa que no és necessària una tècnica depurada per córrer, cosa que no és cert i, de fet, "és molt més necessari del que es pensa perquè, si no, s'acaba en la consulta del podòleg".





Concretament, entre les conclusions del seu estudi destaquen els riscos de lesió molt elevats per pronadors alts (20 vegades més risc) i supinadors alts (gairebé 77 vegades més alt), a causa de la manca d'aquests tipus de peu en el grup control. En pronadors i supinadors els riscos estan normalitzats respecte al peu neutre (gairebé 5 vegades més per a tots dos grups).









Una altra de les variables tingudes en compte en el seu treball ha estat l'Índex de Massa Corporal (IMC), ja que per cada augment d'IMC s'augmenta el risc de lesió en un 15,9 per cent. Les dones són un altre grup de risc en les lesions de 'running', "ja que presenten un risc 2,5 per cent més gran que els homes". En qualsevol cas, va aconsellar la consulta d'un podòleg.





Per la seva banda, la doctora Jessica Ruiz, amb el seu estudi 'Anàlisi de les lesions esportives en la disciplina de la gimnàstica artística femenina en esportistes entre 3 a 30 anys d'edat ", ha reiterat l'escassa presència de la Podologia en aquesta modalitat esportiva. "De les joves lesionades, el 0 per cent van al podòleg, en la seva majoria, un 60 per cent van a traumatòleg", va afirmar la doctora. Amb això es posa de manifest que en el món de la gimnàstica rítmica no són presents els podòlegs, va afegir, "malgrat que la localització de la lesions és majoritàriament el peu".





Del seu estudi, realitzat en 72 noies d'entre 3 a 30 anys amb un entrenament d'entre 8 a 12 hores setmanals, es conclou que la major part de les lesions tenen lloc en els entrenaments i, en escasses ocasions, en les competicions. "El 86 per cent d'aquestes esportistes mai han anat al podòleg", va afirmar.





L'EFECTE DEL CALÇAT





La presentació de 'L'efecte del calçat sobre la rigidesa a flexió turmell durant la marxa' ha anat a càrrec del doctor Enric Sanchís. Entre les conclusions del seu estudi, dut a terme en pacients sans, calçats i descalços, treballant sempre el mateix peu i amb una sabatilla estàndard, destaca que els peus descalços estan més equilibrats pel que fa al treball net, mentre que els calçats absorbeixen més feina que el requerit, la qual cosa pot predisposar un major risc de danys.





A més, la diferència en la rigidesa entre els tipus de peu es donen en la fase de suport inicial, sent més rígid en els peus descalços. Sanchís va concloure que "el calçat pot tenir efecte sobre el comportament dels teixits, la qual cosa influeix en la rigidesa articular".