El poeta Joan Margarit rebrà el XXVIII Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana

El poeta Joan Margarit rebrà el 22 de novembre el XXVIII Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, en un acte que tindrà lloc al Palau Reial de Madrid segons ha informat la Universitat de Salamanca (USAL).





Aquesta condecoració, que s'ha convertit en "el més important reconeixement de poesia en espanyol i portuguès", reconeix el conjunt de l'obra d'un autor viu que, pel seu valor literari, constitueix "una aportació rellevant" al patrimoni cultural comú d'Iberoamèrica i Espanya.





El jurat d'aquesta edició, reunit el passat mes de maig, va destacar la qualitat de l'obra poètica de Joan Margarit, escrita tant en espanyol com en català. Va estar copresidit pel president del Patrimoni Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, i el rector de la Universitat de Salamanca, Ricardo Rivero.









Quant a la resta de membres del jurat, van formar part el director de la Reial Acadèmia Espanyola, Santiago Muñoz Machado; el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero; la directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya, Ana Santos Aramburo, i el president de l'Associació Portuguesa d'Escriptors, José Manuel Mendes.





Al costat d'ells, Pilar Martín-Laborda i Bergasa, Anunciada Fernández de Córdova y Alonso-Viguera, Noni Benegas, Luis Alberto de Cuenca i Prat, Joaquín Pérez de Azaustre, Blanca Berasategui, Berna González Harbour, Jorge Edwards Valdés, Jorge Volpi, Selena Millares, Juan Van-Halen, María Ángeles Mora, Juan Manuel Bonet Planes, Luis García Jambrina, Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez i Román Álvarez, que va actuar com a secretari del Premi.





MARGARIT





Joan Margarit i Consarnau va néixer a Segarra (Lleida), el 1938. Poeta i arquitecte, i catedràtic jubilat de Càlcul i Estructures de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, ha rebut nombrosos premis per la seva obra, tant en espanyol com en català, que culminen ara amb el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana.





Posseeix el Premi Nacional de la Crítica de 1984 i de 2008, el Premi Rosalía de Castro de 2008 i el Premi Nacional de Poesia, també de 2008. En l'àmbit de la literatura catalana li han estat concedits els Premis Miquel de Palol i Vicent Andrés Estellés de 1982, el Premi Carles Riba de 1985, el Premi de la Crítica Serra d'Or de 1982, 1987 i 2007, el Premi Cadaqués a Quima Jaume de 2005, el Premi Cavall Verd de 2008, el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, també de 2008, i el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana de 2016.





'Tugs in the fog', la primera antologia (130 poemes) a l'anglès, traduïda per Anna Crowe, va rebre el 2006 la 'Poetry Book Society recommended Translation'. El 2013 li va ser concedit a Mèxic el Premi Víctor Sandoval Poetes del Món Llatí (a l'obra completa), conjuntament amb el poeta mexicà José Emilio Pacheco. En 2017 li va ser concedit a Xile el Premi Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda.





PREMI REINA SOFIA





El premi, patrocinat per la Universitat de Salamanca i Patrimoni Nacional, té una dotació econòmica de 42.100 euros, que s'afegeix a l'edició d'un poemari antològic del guardonat, editat per Edicions Universitat de Salamanca, amb l'estudi i notes a càrrec d'" un destacat professor de Literatura de l'Estudi de Salamanca", a més d'unes jornades acadèmiques sobre el guardonat que es realitzen a la Facultat de Filologia de la universitat.





El lliurament del premi, que rep el poeta guardonat, tornarà aquest any al Palau Reial de Madrid després de la cerimònia de 2018 al Paranimf de la Universitat de Salamanca amb motiu de la seva VIII Centenari.