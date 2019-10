L'Eurocambra rebutja celebrar un debat sobre la sentència del 'procés'

El ple del Parlament europeu ha rebutjat aquest dilluns una petició dels Verds-ALE i l'Esquerra Unitària per incloure a l'agenda de sessions un debat sobre la situació a Catalunya i, en particular, la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els líders independentistes del 'procés'.





La petició l'ha defensat a l'inici del ple el copresident del grup dels Verds- Aliança Lliure Europea en què s'integra ERC, el belga Philippe Lamberts, per a qui la situació a Catalunya només pot tenir una solució "política" i l'Eurocambra ha donar suport a aquesta via "amb un debat serè".





L'eurodiputat ha matisat que el seu grup "respecta les decisions dels tribunals espanyols", però ha afegit que creu que "no aporten solucions polítiques". "Tampoc la violència", ha afegit, per apuntar el rebuig del seu grup a "totes les formes de violència".









En contra d'aquesta modificació ha intervingut l'eurodiputat socialista Javier Moreno, qui ha considerat que "no té cap sentit" que l'Eurocambra s'ocupi de qüestions internes d'Espanya, país on la democràcia "funciona perfectament", ni que se sotmeti a debat el compliment de la llei o l'acatament de sentències judicials.





"Espanya és un Estat social de dret, amb rigorosa separació de poders en què ningú està per sobre de la llei", ha expressat Moreno, per després subratllar que tots els espanyols saben que incomplir la llei té conseqüències. També ha avisat de la necessitat de "rebaixar la tensió" a Catalunya i "no avivar amb un debat estèril i perjudicial per a la convivència".





L'eurodiputada del Partit Popular Dolors Montserrat també ha volgut intervenir per expressar el rebuig del seu grup al debat, però el president de l'Eurocambra, David Sassoli, no li ha donat la paraula perquè el reglament de la institució només permet que intervingui un eurodiputat a favor i un altre en contra quan es discuteixen els canvis d'agenda.





El canvi en l'agenda del ple reunit a Estrasburg (Fracnia) ha estat rebutjada amb 299 vots en contra, 118 a favor i 21 abstencions.