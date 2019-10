Els CDR desconvoquen la manifestació davant de la Conselleria d'Interior

Els CDR han desconvocat la manifestació enfront de la Conselleria d'Interior, on alguns dels manifestants concentrats aquest dilluns a la tarda han llançat globus de pintura cap a aquest edifici, a partir de les 19.45 hores.





Els globus han impactat contra una furgoneta de la Brimo i també al carrer Diputació, enfront de la seu, ja que no han pogut accedir a l'edifici perquè es troba blindat amb un cordó policial que talla el citat carrer amb tanques metàl·liques.









S'han concentrat davant de la seu del departament, situada a Passeig de Sant Joan amb Diputació i en què es troba el Centre de Coordinació Policial (Cecor), edifici des del qual es coordina la resposta policial i que es troba blindat amb un cordó policial que talla el carrer Diputació amb tanques metàl·liques.





CDR Catalunya havia convocat a una "festa de globus" enfront de la seu del departament, situada en Passeig de Sant Joan amb Diputació i en la qual es troba el Centre de Coordinació Policial (Cecor), edifici des del qual es coordina la resposta policial a les protestes després de la publicació de la sentència del 1-O.





Els manifestants han clamat consignes com 'Buch dimissió', 'Fora les forces d'ocupació', 'Vergonya em faria ser policia', 'Esteu defensant una dictadura', i 'No us mereixeu la 'senyera' que porteu'.





També han cridat 'Presos polítics, llibertat', 'Detingudes, llibertat', 'Independència', 'Li diuen democràcia i no ho és', 'Els carrers seran sempre nostres', i 'Premsa espanyola manipuladora'.