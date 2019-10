Els manifestants envolten la Delegació del Govern en la vuitena nit de protestes

Els CDR han desconvocat la manifestació enfront de la Conselleria d'Interior, on alguns dels manifestants concentrats aquest dilluns a la tarda han llançat globus de pintura cap a aquest edifici, a partir de les 19.45 hores.









No obstant això, part dels 2.700 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, concentrats enfront de la Conselleria d'Interior de Barcelona s'han desplaçat per Gran Via en sentit Llobregat i posteriorment han protestat front la Delegació del Govern.





Els globus han impactat contra una furgoneta de la Brimo i també al carrer Diputació, enfront de la seu, ja que no han pogut accedir a l'edifici perquè es troba blindat amb un cordó policial que talla el citat carrer amb tanques metàl·liques.









S'han concentrat davant de la seu del departament, situada a Passeig de Sant Joan amb Diputació i en què es troba el Centre de Coordinació Policial (Cecor), edifici des del qual es coordina la resposta policial i que es troba blindat amb un cordó policial que talla el carrer Diputació amb tanques metàl·liques.





CDR Catalunya havia convocat a una "festa de globus" enfront de la seu del departament, situada en Passeig de Sant Joan amb Diputació i en la qual es troba el Centre de Coordinació Policial (Cecor), edifici des del qual es coordina la resposta policial a les protestes després de la publicació de la sentència del 1-O.





Els manifestants han clamat consignes com 'Buch dimissió', 'Fora les forces d'ocupació', 'Vergonya em faria ser policia', 'Esteu defensant una dictadura', i 'No us mereixeu la 'senyera' que porteu'.





També han cridat 'Presos polítics, llibertat', 'Detingudes, llibertat', 'Independència', 'Li diuen democràcia i no ho és', 'Els carrers seran sempre nostres', i 'Premsa espanyola manipuladora'.