El Col·legi de Periodistes critica l'agressió als professionals de la informació durant els aldarulls

El Col·legi de Periodistes ha denunciat a través d'un comunicat "l'allau d'agressions" que els periodistes han patit els darrers dies arran dels disturbis que s'han succeït a Catalunya durant l'última setmana.





En aquest sentit, el Col·legi ha recordat que "el periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per formar-se un criteri sobre els afers públics de manera lliure" i que, per tant, s'ha de llançar "un crit d'alarma davant d'un deteriorament de la llibertat d'expressió i de la llibertat de premsa" viscut durant els darrers dies.









El Col·legi de Periodistes ha recordat la xifra de 65 periodistes agredits durant els aldarulls i ha criticat aquesta situació com "absolutament intolerable".





Per tot això, l'entitat col·legial --juntament amb el Sindicat de Periodistes de Catalunya-Sindicat de Periodistes de Catalunya-Sindicat de Professionals de la Comunicació, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya-- han demanat reprovar l'actuació dels cossos policials i investigar la responsabilitat tant de la Conselleria d'Interior com del Ministeri d'Interior.





Així mateix, es demana al conjunt de la ciutadania i als participants en les manifestacions que respectin la tasca dels professionals per garantir els drets democràtics a la informació.





"Entenem que pot haver-hi persones molestes per la línia informativa d'alguns mitjans de comunicació. Aquesta línia no la decideixen els professionals que són a peu de carrer cobrint la realitat", aclareix el Col·legi, per concloure que "la indignació que puguin sentir [els ciutadans] no la poden dirigir contra els treballadors dels mitjans que cobreixen els esdeveniments".