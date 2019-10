Cocemfe demana la "plena inclusió" del discapacitat en el I Congrés sobre autonomia personal

El president de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe), Anxo Queiruga, ha obert aquest dilluns el I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal demanant garantir els drets i plena inclusió de les persones amb discapacitat, perquè "la societat actual ha assolit el grau de maduresa necessari".





El secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies, ha presidit la inauguració del congrés davant més de 400 persones, inclosos professionals de la sanitat, sector assistencial, tercer sector, arquitectura, mobilitat i tecnologia, discapacitats, estudiants, entitats i representants de les institucions, segons un comunicat de Cocemfe, organitzadors de la trobada.

MÉS INFORMACIÓ Barcelona acull el I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal organitzat per Cocemfe





L'exdirector d'ONU-Habitat i exalcalde de Barcelona, Joan Clos, ha pronunciat la conferència inaugural, en què ha defensat que el desenvolupament sostenible a les ciutats implica el ple el dret a l'autonomia personal, concepte que cal "que vagi penetrant en l'agenda urbana i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible" de l'ONU.









UNA LEGISLACIÓ QUE PUGUI CUMPLIR





El debat posterior ha reunit experts sobre 'La garantia dels drets al llarg del cicle de la vida': el psicòleg i assessor de l'Institut Guttman Àngel Gil ha demanat "un màrqueting social per a la discapacitat" que promogui l'autonomia personal; personalitzar els serveis, i no impulsar normes que no puguin complir-se.





El director del Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat (CEDD), Eduardo Díez, també constata "massa legislació no efectiva", i a més s'ha preguntat si és suficient.





La taula rodona 'La ciutat com a espai de vida i convivència' ha comptat amb la presidenta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Barcelona, Sandra Bestraten, que ha reclamat centrar-se en la rehabilitació, en millorar la mobilitat urbana i "afavorir que els cascos històrics de la ciutat no s'abandonin".





I la presidenta de la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya (UDP), Paca Tricio, ha destacat que la igualtat dels ciutadans és precisament el que ha d'unir forces entre tots per defensar-se "contra el no compliment de les lleis".





També s'han fet diverses presentacions i tallers amb experts en discapacitat, que han explicat als assistents les seves investigacions i coneixements.