Fernando Alonso, en ser preguntat per Catalunya: "No hi ha cap país com Espanya"

El pilot asturià Fernando Alonso ha reconegut aquest dilluns que les imatges que veu aquests dies relatives a disturbis en carrers de Catalunya li causen "tristesa". Tot i que ha matisat que és difícil opinar "sense estar dins", Alonso ha dit que ha viatjat per tot el món, que coneix la majoria dels països, i que això li serveix per afirmar que "no hi ha cap país com Espanya".





Alonso ha posat en valor, la "riquesa", les "gents", les "varietats de caràcter, de gastronomia i de costums" d'Espanya. "Crec que som sens dubte el millor país del món i hem de valorar-molt més i hauríem de ser molt més feliços entre tots, amb la nostra varietat i amb tot", ha explicat.





"Em posa trist veure algunes imatges i tant de bo se solucioni tot molt ràpid perquè hem d'estar molt més orgullosos de nosaltres mateixos", ha comentat.









ROBA ECOLÒGICA





A més, Alonso, va presentar aquest dilluns el seu nou projecte Kimoa, una marca de roba ecològica amb la qual pretén conscienciar sobre el canvi climàtic, de la mà de l'organització Missió Blue, on donarà els beneficis obtinguts amb les vendes. "Som cent per cent empresa ecològica, és la meva manera d'aportar el meu granet de sorra", va afegir.





"Els pilots som imatge coneguda mundialment i podem arribar a més persones, jo aquí no estic tant com a pilot sinó com a empresari de part d'aquest projecte. Volem llançar el missatge que una dessuadora es fa a partir de 12 ampolles de plàstic. Jo no vull llançar missatges hipòcrites i sé que el nostre treball tampoc és el més ecològic possible", va afegir.