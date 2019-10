Cau un balcó de la caserna de la Guàrdia Civil a Badia del Vallès

Un balcó del cinquè pis de la caserna de la Guàrdia Civil a Badia del Vallès (Barcelona), situat al número 10 del carrer Saragossa de la localitat vallesana, s'ha desprès aquest dilluns a la nit, han informat fonts dels Bombers.









Agents del cos van rebre a les 23.19 hores l'avís del despreniment del balcó, que va anar a parar al quart pis sense causar ferits i no van donar ordres de desallotjar l'immoble.





Fins al lloc, es van traslladar quatre dotacions Bombers, inclòs el camió amb autoescala, per fer tasques de sanejament a la façana.





Així mateix, la Policia Local del municipi va acordonar la zona, que s'ha allargat fins aquest dimarts al matí, per garantir la seguretat dels vianants i conductors.





Aquest dimarts, l'arquitecte municipal i tècnics del consistori analitzaran si l'edifici ha patit danys estructurals, així com per determinar les causes d'aquest succés.