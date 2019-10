Tardà avisa: "El 'procés' no avançarà fins que no el lideri ERC"

L'exportaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha defensat aquest dimarts que el procés independentista "no avançarà fins que ho lideri ERC", i ha sostingut que Catalunya necessita eleccions com més aviat per construir majories governamentals i parlamentàries més àmplies.





Tardà ha assegurat que no va en contra de cap partit i ha apostat per articular un Govern ampli d'ERC, JxCat, la CUP i també comuns: "La cultura del no bloqueig és la cultura que s'ha de començar a imposar", ha dit en una entrevista de Ràdio 4.





Ha insistit en defensar el diàleg ampliant les majories: "Si aquesta estratègia mereix que ens diguin 'botiflers', què hi farem. Ja he vist moltes coses", ha dit, després que manifestants critiquessin i cridessin 'botifler' al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.





Sobre desacords entre JxCat i ERC al Govern, ha ressaltat que tots els executius de coalició tenen contradiccions, i ha afegit: "Em sembla que aquest Govern no és el Govern que ens fa més forts de cara a encarar els temps que vénen".





Creu que JxCat té l'hegemonia cultural però ja no té l'electoral, i s'ha mostrat convençut que ERC tornarà a guanyar les eleccions generals a Catalunya el 10 de novembre: "Si electoralment ets al centre de la taula, ho has de assumir i t'has de creure que has de liderar el procés. Des del partidisme? No, intentant buscar majories".





Tardà ha defensat que s'ha de "desdramatitzar" el moment actual --després de la sentència del judici de l'1-o-- perquè qualsevol procés que ha implicat un avenç en drets socials i llibertats sempre ha exigit moments difícils, segons el republicà.









SOCIALISTES I PRINCIPI DE REALITAT





Considera que aquest Govern hauria de "tenir una relació i un diàleg molt franc i constructiu amb la pota del catalanisme polític que està despenjada, el PSC", que creu que ha de formar part de la solució, i ha sostingut que el PSOE explora un front de ordre i creu que, si pondera la seva postura, també ho farà la dreta, però aquesta mai afluixa, segons ell.





Ha avisat que no hi haurà una solució fins que es reconegui el principi de realitat, que indica que hi ha catalans que ja no són autonomistes i altres que sí, ha dit: "No hi haurà solució si no som capaços d'establir un marc de diàleg que ens porti tard o d'hora a un marc de negociació i finalment a un acord que beneficiés a les dues parts".





Aquest acord hauria d'acceptar que "no hi ha solució sense el vistiplau del 50% dels catalans independentistes i no hi ha solucions sense integrar els catalans que no són independentistes", perquè només s'arribarà a una solució si la protagonitzen les majories, que creu que s'han de buscar amb un referèndum.





Està convençut que es farà aquest referèndum i que serà per triar entre dues sís: un sobre la independència i un altre a una oferta que es pugui construir des del Parlament o pugui arribar des de l'Estat, i s'ha preguntat: "Algun dia el estat espanyol voldria dialogar i negociar?", i ha dit que Espanya és una democràcia de baix cost i de poca qualitat.