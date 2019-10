Cristina Morales, Premi Nacional de Narrativa 2019

L'escriptora Cristina Morales ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Literatura en la modalitat de Narrativa corresponent a 2019 per la seva obra 'Lectura fácil'. El premi, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 20.000 euros.





El jurat ha adoptat aquesta decisió "per tractar-se d'una proposta radical i radicalment original, que no compta amb una genealogia en la literatura espanyola i que destaca per la recreació de l'oralitat, uns personatges extraordinaris i la seva lectura del context polític en el qual es desenvolupa".





Cristina Morales (Granada, 1985) és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques. És autora del llibre de contes 'La merienda de las niñas' (2008) i 'Los combatientes' (2013), un llibre sobre una petita assemblea d'indignats pel qual va obtenir el Premi Injuve. El 2015 va publicar 'Malas palabras', una novel·la sobre Santa Teresa de Jesús; i, el 2017, 'Terroristas modernos'.









Els seus contes han aparegut a la col·lecció 'Nueve relatos para leer en el autobús' (Cuadernos del Vigía, 2009), en les antologies 'Cuento vivo de Andalucía' (Universitat de Guadalajara, Mèxic, 2006), 'Ficción Sur: Antología de cuentistas andaluces' (Traspiés, 2008), 'Pequeñas Resistencias 5. Antología del nuevo cuento español 2001-2010' (Págines d'Escuma, 2010) i 'Velas al viento. Los microrelatos de La nave de los locos' (Cuadernos del Vigía, 2010); així com en les revistes literàries 'Batarro: Microrrelato en Andalucía' (2007) i 'Zut' (novembre de 2007).





En el curs 2007-2008 va gaudir d'una beca com a resident a la Fundació Antonio Gala per a Joves Creadors (Còrdova). Entre els nombrosos guardons que ha rebut estan el primer, segon i tercer premis en la modalitat de relat breu del diari El Mundo (2001, 2002 i 2003 respectivament).





També en 2002 va rebre el primer premi del I Concurs d'Escriptors Novells convocat per la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia en la modalitat de relat breu.





El 2006, va rebre aquest mateix premi però en la modalitat de novel·la curta, i el 2018 va ser la guanyadora més jove del Premi Herralde de Novel·la amb Lectura fàcil.





JURAT





El jurat ha estat presidit per la directora general d'Indústries Culturals i Cooperació, Adriana Moscoso del Prado Hernández, i la subdirectora general de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles, Begoña Cerro Prada, ha actuat com a vicepresidenta.





Han actuat com a vocals: José María Iturralde Uria, per la Real Acadèmia de la Llengua Basca / Euskaltzaindia; Martí Domínguez Romero, per l'Institut d'Estudis Catalans / Institut d'Estudis Catalans; José María Micó Juan, per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE); Noemí González Sabugal, per l'Associació Col·legial d'Escriptors d'Espanya (ACE); Ascensió Rivas Hernández, per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris; Alfonso Sánchez García, per la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE); Marina Sanfilippo, pel Centre d'Estudis de Gènere de la UNED; Ignacio Echevarría Pérez, proposat pel ministre del Ministeri de Cultura i Esport; i María Almudena Grandes Hernández, autora guardonada amb aquest mateix Premi Nacional en 2018.