Protecció Civil manté l'alerta per pluges a tot Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta aquest dimarts del pla Inuncat pel temporal de pluges, vent i mala mar que afecta de forma generalitzada a Catalunya, i que pot superar els 200 litres per metre quadrat a la zona nord-oest, especialment a les comarques del Ripollès i la Garrotxa (Girona).





En un comunicat, Protecció Civil ha explicat que s'esperen pluges que deixaran 100 litres per metre quadrat de forma generalitzada, acompanyades de forts vents que poden superar els 70 quilòmetres per hora al litoral i el prelitoral, i 90 quilòmetres per hora a cotes altes de l'interior.

Ha alertat que el temporal marítim pot causar danys a la costa central i la Costa Brava, i s'espera un creixement sostingut dels rius més grans que "pot provocar inundacions, sobretot a les zones planes quan recullin tot el acumulat".









La Generalitat ha alertat d'una major possibilitat d'inundacions a les desembocadures dels rius Muga, Fluvià i Ter, i també preveu afectacions al Llobregat, el Besòs, el Congost i el Mogent.





El comitè tècnic del pla Inuncat s'ha reunit aquest dimarts, amb representants de Protecció Civil, el Servei Meteorològic de Catalunya, Bombers de la Generalitat, el Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM), el telèfon d'emergències 112, la Creu Roja, i d'infraestructures de transport.





Protecció Civil ha aconsellat no aparcar vehicles a prop de zones inundables, no passar per vies i camins afectats per les pluges, i avançar el retorn en cotxe a la tarda per limitar la mobilitat durant la matinada.