Futbolistes d'elit subhastaran les seves equipacions amb finalitats benèfiques

Diversos futbolistes d'elit han creat una web de subhastes benèfiques sota el lema 'Footballers4Change', que permetrà als afeccionats licitar per les equipacions oficials dels seus ídols, amb l'objectiu de destinar els ingressos obtinguts a ajudar els més necessitats i promocionar la moda sostenible mitjançant la web.





Sota el lema 'Hazte con su equipación, hazte con su historia', aquesta iniciativa, a més de permetre als afeccionats aconseguir l'equipació que els jugadors porten durant els partits i destinar els beneficis a finalitats benèfiques, intentarà promoure missatges sobre sostenibilitat, igualtat i responsabilitat social de part de les dones dels futbolistes.





"En una era de producció de moda ràpida i nociva amb l'entorn, 'Footballers4Change' neix influenciada per la convenció de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, on s'adverteix que la indústria de la moda contribueix amb al voltant del 10% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle", segons explica la marca en un comunicat.





Aquesta web ha estat fundada per l'emprenedora i dissenyadora Anoesjcka Gianotti, que amb anys d'experiència en el món de la moda i del futbol va pensar que seria bona idea donar l'oportunitat als afeccionats d'aconseguir els articles dels seus ídols per contribuir en causes benèfiques.





"Estem molt entusiasmats amb el potencial de 'Footballers4Change' per ajudar a canviar la manera en la qual les persones pensen en la moda i el reciclatge. A més de donar-los als aficionats l'oportunitat de ser part del viatge de la vida dels jugadors i de les seves famílies, tots podem fer servir el futbol i la moda com una força col·lectiva increïble", va explicar la italiana.





La primera subhasta de 'Footballers4Change' tindrà lloc a principis del 2020 i la idea ja està rep un "gran acolliment" entre els jugadors més importants dels principals equips de la Premier League anglesa i de LaLiga espanyola.