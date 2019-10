Show de Vox a la Diputació del Congrés pels disturbis a Catalunya

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha expulsat aquest dimarts de la reunió de la Diputació Permanent a la secretària general del grup parlamentari de Vox, Macarena Olona, després cridar a l'ordre per tres vegades consecutives com a conseqüència d'una primera bronca sobre els seients que havia d'ocupar cada formació a la sala, a la qual ha seguit una altra discussió respecte a la situació de Catalunya.





El conflicte es va originar perquè els diputats de Vox havien ocupat a la sala de la Diputació Permanent els seients que el personal de la Cambra havia reservat a Ciutadans, ja que són els escons que ocupa habitualment la formació taronja. De fet, hi havia cartells a les taules.





Vox, que el dia de la constitució de les Corts ja va protagonitzar una maniobra similar sorprenent al PSOE i ocupant els escons habituals del Grup Socialista a l'hemicicle, al·lega que el repartiment d'escons a la Diputació Permanent és només "un acord" entre formacions del que ha estat "exclòs" el partit liderat per Abascal, que no accepta "ser enviat de nou al galliner".





MEDIACIÓ INÚTIL





Diputats de diversos grups i fins i tot el secretari general del Congrés, Carlos Gutiérrez Vicén, van intentar dissuadir els membres de Vox, que no van fer cas totes les peticions perquè es moguessin de la primera fila.





En començar la sessió, ha estat Batet qui ha apel·lat al "decòrum" de la Cambra per a "pregar" als diputats de Vox que ocupessin els seus seients assignats, recordant-los que en la sessió parlamentària d'aquest dimarts cal reservar també buit al Govern, que ha de defensar els decrets lleis que es van a votar.





L'apel·lació va ser contestada per Macarena Olona i pels altres diputats de Vox, però Batet ha volgut deixar clar que la Presidència del Congrés no entaula discussions amb els diputats. La diputada de Vox va intentar intervenir, però es va trobar amb la negativa de la presidenta, que els va instar a aclarir si acceptaven o no el canvi.









En aquest context, el secretari general de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, va prendre la paraula per anunciar que els seus diputats optaven per desplaçar-se a altres escons per donar per tancat el tema: "Davant la inactivitat del grup de Vox, que no entén el que és el decòrum parlamentari, ens movem nosaltres", va concedir, un gest que Batet va agrair i es va disposar a continuar amb la sessió.





Però Olona no va voler acabar aquí, sinó que va insistir a intervenir, el que li va provocar la primera crida a l'ordre de la presidenta, i després una segona. La dirigent de Vox demanava una resposta a la seva petició de debatre la seva proposta de declarar l'estat d'excepció a Catalunya, un escrit que la Mesa de la Diputació analitzarà, i previsiblement rebutjarà, al terme de les votacions.





VOX DEMANA AJUDA A PP I CS, QUE NO ELS ABONEN





En aquest context, la presidenta ha optat per expulsar-la, mentre Olona seguia parlant en peu des del seu escó. "Senyora Olona, ha d'abandonar la sala", li ha instat Batet, mentre la resta de grups protestava per l'actitud de Vox.





Encara a la sala, Olona va demanar el suport de PP i Ciutadans --"Es quedaran callats?", els va espetar--, però no el va trobar. És més, els diputats de PP van posar en evidència el seu malestar per veure involucrats i els Ciutadans van aplaudir quan Batet la va expulsar. "No estem en un circ, estem al Congrés dels Diputats", ha tancat la presidenta.





"BATET HA TRENCAT LA NEUTRALITAT"





Al final, Olona ha abandonat la sala i amb ella s'han anat altres diputats de la formació. A la seva sortida, ha acusat la presidenta d'haver "retallat" el seu dret a l'ús de la paraula i l'ha acusat de "trencar la neutralitat política" del Congrés dels Diputats en evitar un debat sobre Catalunya a la Cambra però, en canvi, si opinar sobre l'assumpte en entrevistes periodístiques per defensar l'actuació del Govern.





"Vostès em diran si és normal que es parli de la greu crisi que estem travessant contra la nostra unitat d'Espanya exclusivament als platós de televisió i no on s'ha de fer, que és a la Cambra que representa la sobirania nacional del poble espanyol" , ha denunciat la diputada de Vox mostrant retalls de premsa.





Segons la seva opinió, els ciutadans "mereixen" que la cambra baixa aculli un debat sobre la situació de Catalunya, que es mostrin en ella les fotografies dels agents de la Policia Nacional ferits o "que es parli de com se'ls està donant l'ordre de no utilitzar materials antiavalots ". I ha censurat que, en comptes d'això, la Diputació Permanent vagi a debatre "les propostes electoralistes" del Govern de Pedro Sánchez "amb l'aquiescència de la presidenta de la Cambra com a braç executor".





Per Olona, el debat sobre els seients a ocupar és "anecdòtic" en comparació amb la "gravetat" de l'anterior, tot i que ha deixat clar que Vox no anava a acceptar que se'ls enviés al galliner igual que en l'hemicicle de la Cambra, "aplicant el corró parlamentari i vulnerant el principi de proporcionalitat".