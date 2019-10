Lesmes: "La violència deslegitima a qui protesta"

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha assegurat aquest dimarts que la reacció a la sentència condemnatòria sobre el procés ha estat "excessiva" perquè "hi ha hagut violència, i això no té justificació" .













Lesmes ha explicat que "la protesta i la discrepància" al voltant de la sentència "és legítima", però no els disturbis ocorreguts al llarg de l'última setmana, que són "totalment reprovables". "La violència deslegitima a qui protesta", ha afegit.





En aquest sentit, el president del TS ha volgut deixar clar que la sentència dels 12 líders del procés separatista "no es pot considerar de cap manera com una venjança", sinó "com un acte del poder judicial".





"La sentència resol uns fets molt concrets coneguts pels espanyols i ocorreguts el 2017. Aquesta és un acte de convivència, perquè ve a resoldre un problema de convivència. L'obligació dels jutges és fer justícia, i s'ha fet", ha apuntat Lesmes en una entrevista a TVE.





Preguntat sobre la possibilitat que els presos del procés gaudeixin de beneficis penitenciaris, Lesmes ha recordat que la competència de l'execució de les penes correspon a l'administració penitenciària catalana.





"En aquest cas, com són persones amb arrelament a Catalunya, correspon a aquesta administració, que és la que realitza la classificació i estableix els permisos de les persones que estan privades de llibertat", ha assenyalat.





Això sí, Lesmes ha deixat clar que la mateixa administració està subjecta a la llei, i dins de la mateixa existeixen "mecanismes de control per a la correcta aplicació de la llei penitenciària". "El fiscal pot i ha d'estar especialment atent a l'administració que es fa d'aquestes situacions", ha asseverat.