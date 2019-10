El president Torra segueix pujat als núvols i no hi ha qui ho baixi

En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, compareixia per sorpresa el president de la Generalitat, Quim Torra, per donar a conèixer el document que s'havia aprovat en la reunió i que era la resposta a la sentència que s'havia conegut dies enrere.









Com ja coneixeran el seu contingut no parlarem d'això, però sí d'algunes coses que va dir i de les quals va passar de llarg. Mitja hora entre exposició i preguntes dels periodistes, el que va donar per ben poc, per cabreig dels que es van quedar sense preguntar; és el que té quan s'aplica la teoria de la loteria...





Torra, de manera tímida, va condemnar la violència -segurament no podia justificar més el no fer-ho-. Va aprofitar l'ocasió que es la van brindar en safata per criticar Pedro Sánchez per no acceptar mantenir una reunió amb ell en el seu viatge a Barcelona. Amb aquest succés ja té prou munició per seguir disparant contra Sánchez.





Es va oblidar el president dels ciutadans que van veure trepitjats els seus drets tots aquests dies: talls de carrers i vies d'accés, piquets coactius, a més de les pèrdues en comerços i material dels carrers. Va insistir en les manifestacions pacífiques i que seguiria recolzant, cosa més que coneguda. Això sí, va dir que governava per "tota" Catalunya, afirmació que genera molts dubtes i que ja ningú creu.





El president Torra, que no ha fet acte de presència al centre de coordinació de Mossos per conèixer de primera mà com s'estava duent a terme les actuacions de la seva policia, ha amenaçat amb obrir una investigació de les actuacions de Mossos en els disturbis i depurar responsabilitats; una actitud que haurà estat acollida amb palmes per part del cos, repressor? A més, ha propiciat una comissió al Parlament per investigar les seves actuacions. Com deia Konrad Adenauer, "quan els polítics no tenen la capacitat de governar, creen les comissions".





Un cop va marxar el president, la portaveu del Govern va continuar explicant les decisions que s'havien pren en la reunió de cada dimarts.





Li vaig preguntar a la portaveu com defensava el Govern els drets d'aquells treballadors que no havien pogut anar a la feina pel tall de carreteres, els que no havien pogut circular lliurement i sobretot els d'aquelles persones que no han pogut acudir als seus respectius tractaments. La resposta va ser que "nosaltres defensem el dret a la vaga, les manifestacions i la llibertat d'expressió", que sentia el que havia passat, però defensava el dret a manifestar-se. En cap moment va defensar el dret dels que han vist vulnerats els seus drets. Seguim amb la teoria de catalans de primera i de tercera? Això sembla, sense intenció de posar-hi remei, ans al contrari, que han de sumar-se a l'independentisme per fer-se perdonar el fet de no ser-ho fins ara.





Dedueixo que els soferts ciutadans hauran de seguir aguantant, per nassos, que se segueixin tallant els carrers del centre de Barcelona i les vies d'entrada a la ciutat, i que de moment se segueixi sense disposar de contenidors als carrers, cremats per els 'pacífics' per la por que els tornin a cremar. O que el president en funcions, Pedro Sánchez, aneu a l'hospital de Sant Pau i uns quants treballadors -metges i infermers- els diguin de tot menys bonic i no passi res. Com és possible que això passi? Si volen dir-li alguna cosa, que vagin al carrer, es treguin les bates i exerceixin els seus drets, però al centre de treball públic, no.





Això és el que hi ha i, a més, compte perquè encara pot ser pitjor.