Més País proposa una ajuda per fill de 1.200 euros anuals i blindar les pensions

Més País ha presentat aquest dimecres el seu programa econòmic per a les generals del 10 de novembre, 'Un país més just', amb el qual pretenen abordar una transformació econòmica, verd i justa 'gràcies a mesures com una prestació universal per fill de 1.200 euros anuals, l'augment del salari mínim fins als 1.200 euros en la pròxima legislatura o el blindatge constitucional de la pujada de les pensions.









Els d'Íñigo Errejón assenyalen en el document que també acabaran amb el frau dels falsos autònoms que "és un model precaritzador i de laminació de drets", i impulsaran que es destope l'IRPF de les rendes del capital perquè sigui progressiu per als grans estalviadors.





A això, la formació suma mesures que coincideixen amb les propostes de Unides Podem, com que la banca retorni "les milionàries ajudes" que se'ls van concedir en època de crisi. Més País proposa que s'augmenti al doble l'impost de societats que paga la banca, és a dir, passaria del 10% al 20%.





Entre la bateria de mesures econòmiques, els de Errejón inclouen la derogació de la Reforma Laboral impulsada pel PP per "perjudicial per a la creació d'ocupació de qualitat", però no proposen en canvi que es derogui també la del PSOE, com si demanen els d'Iglesias.