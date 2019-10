L'advocat de Puigdemont queda en llibertat després de declarar per blanqueig

Gonzalo Boye, l'advocat que coordina la defensa jurídica de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i que fins al passat dia 8 representava al narco conegut com Sito Miñanco, queda en llibertat i sense mesures cautelars després de declarar durant una mica més de mitja hora a l'Audiència Nacional investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.









En declaracions en acabar la compareixença, el mateix Boye ha explicat que la Fiscalia Antidroga havia sol·licitat que se li imposés obligació de comparèixer quinzenalment en seu judicial o policial, no així una prohibició d'abandonar el país.





Finalment, la jutge María Tardón ha decidit no adoptar mesures cautelars de restricció de la seva llibertat.





"La pròpia decisió de la jutge deixa molt clar que ella no considera que hi hagi cap mena de raó per a limitar el meu exercici professional ni els meus moviments", ha comentat Boye, després que se li preguntés si en la seva opinió, aquesta citació pot tenir a veure amb la seva condició d'advocat del expresident fugit de la justícia: "Vull entendre que no. No hauria de ser així", ha sentenciat.