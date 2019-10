Llibertat provisional per al detingut per llançar pirotècnia a l'helicòpter de Mossos

El jutjat de guàrdia d'Igualada (Barcelona) ha acordat aquest dimecres llibertat provisional amb compareixences quinzenals per al detingut per presumptament llançar "una bengala" contra l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra durant una protesta per la sentència de l'1-O a Barcelona.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la causa està oberta per presumptes delictes de desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat.

MÉS INFORMACIÓ Un detingut pel llançament de pirotècnia a un helicòpter de Mossos





El jutjat d'Igualada s'ha inhibit a favor dels jutjats de Barcelona, per lloc dels fets, i seran aquests els encarregats de seguir amb la instrucció.









Els Mossos van arrestar el sospitós dilluns per presumptament realitzar almenys cinc llançaments de pirotècnia contra l'helicòpter policial durant els disturbis de la setmana passada després d'una protesta davant de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.





La policia catalana inicialment va atribuir a l'individu presumptes delictes d'intent d'homicidi i desordres públics.





Fonts coneixedores del cas també van informar que el detingut ja va ser arrestat a l'octubre de 2018 per l'agressió a un manifestant de la plataforma policial Jusapol durant una mobilització d'aquesta associació a Barcelona el setembre de l'any passat per homenatjar policies de l'1-O.