Endesa comercialitzarà l'electricitat del Circuit Barcelona-Catalunya els propers 12 mesos

Endesa ha guanyat el concurs d'adjudicació del subministrament de l'energia elèctrica del Circuit Barcelona-Catalunya, ubicat a Montmeló (Barcelona), per als propers 12 mesos.





La licitació, que s'ha resolt a favor de la companyia per més de 350.000 euros, afavoreix la dinamització de dues línies d'actuació, la d'eficiència i la d'aposta per la mobilitat elèctrica, ha informat la companyia aquest dimecres en un comunicat.





La participació d'Endesa en el concurs, que s'ha dut a terme per subhasta electrònica, forma part de la política comercial de la companyia, que té com a objectiu seguir sent el màxim referent en comercialització de llum i gas al territori.