Els acomiadaments per ERO augmenten un 38,9% a Catalunya

Les rescissions de contractes laborals associades a Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) han afectat un total de 3.293 treballadors a Catalunya fins a l'agost, un 38,9% més en comparació del mateix període de l'any passat.





Així s'extreu de dades proporcionades pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i presentats aquest dimecres en roda de premsa pel seu president, Joan Canadell, i el director del Gabinet, Joan Ramon Rovira.

MÉS INFORMACIÓ Banc Santander tanca 175 oficines més per l'ERO, 31 a Catalunya





La Cambra ha posat de manifest que durant el període expansiu comprès entre els anys 2000 i 2007, els empleats afectats per rescissions de contractes derivades d'ERO a la indústria va representar una mitjana anual de 5.472 persones, molt per sobre de les 1.931 del període de recuperació 2014-2018.









No obstant això, en el cas dels serveis, la mitjana anual d'acomiadaments es va situar en els 2.240 empleats en el període 2000-2007 i va créixer fins als 3.942 entre els anys 2014 i 2018.





CAUSES





A més, en el període expansiu 2000-2007 una part important dels acomiadaments per ERO va estar motivada per factors estructurals associats a la deslocalització de les activitats productives, especialment en els subsectors industrials del tèxtil, material elèctric, automoció i equipaments mecànics.





Per la seva banda, en el període 2014-2019 els factors estructurals associats amb la deslocalització tenen menor impacte i predominen els acomiadaments associats amb el cicle i problemes sectorials concrets, principalment en el sector bancari i l'automoció.





Canadell ha apostat per potenciar la innovació, la internacionalització i per adaptar la formació a les exigències dels llocs de treball que requereix el mercat, ja que ha afirmat que "en general, les empreses no troben personal qualificat i moltes no creixen per això".