Pepa Flores, la inoblidable 'Marisol', rebrà el Goya d'Honor 2020

L'actriu i cantant malaguenya Pepa Flores rebrà el Goya d'Honor 2020 de l'Acadèmia de Cinema per "les seves inoblidables interpretacions i per ser una de les actrius més estimades i recordades pel públic", que rebrà durant la cerimònia dels Premis Goya 2020 que tindrà lloc a la seva ciutat natal, Màlaga, el 25 de gener.





La Junta Directiva de l'Acadèmia de Cinema ha acordat reconèixer a Pepa Flores, coneguda artísticament com Marisol, amb aquest premi honorífic per "les seves inoblidables interpretacions i per ser una de les actrius més estimades i recordades pel gran públic".





Entre les seves pel·lícules, destaca el seu treball en produccions dirigides per Juan Antonio Bardem, Carlos Saura i Mario Camus, a les ordres rodar 'Els dies del passat', treball que li va valer el premi a la millor interpretació femenina al Festival de Karlovy Vary.





Pepa Flores ha afirmat sentir-se "molt honrada i agraïda per aquest reconeixement, i per això vull donar-li les gràcies a l'Acadèmia" i desitjar-li "molta salut" al cinema espanyol.









'Un rayo de luz', a les ordres de Luis Lucia, va ser la pel·lícula amb la qual va conquistar el premi a la millor actriu infantil a la Mostra de Venècia i va suposar el debut al cinema d'una Pepa Flors nena, nascuda a Màlaga 1948 , els començaments es remunten a la seva participació en una actuació amb el grup de cors i danses de Màlaga a TVE, on va ser descoberta pel productor i representant Manuel Goyanes.





Segons destaca l'Acadèmia de Cinema, amb Luis Lucía també va filmar 'Ha llegado un ángel', 'Tómbola', 'Las 4 bodas de Marisol' i 'Solo los dos', i van seguir 'Marisol rumbo a Rio'; 'La nueva Cenicienta', amb Antonio el ballarí; 'Búsqueme a esa chica', amb el Dúo Dinámico; 'Cabriola', dirigida per Mel Ferrer; i 'Carola de día, Carola de noche', de Jaime de Armiñán.





Començada la dècada dels 70, va treballar amb Juan Antonio Bardem ('La corrupción de Chris Miller' i 'El poder del deseo') i Mario Camus ( 'Los días del pasado', una història de soledat i por en què va encarnar a una mestra andalusa que lluita per retrobar-se amb el seu company sentimental, membre del maquis antifranquista).





A 'Los días...' va compartir gran pantalla amb la seva parella i pare de les seves tres filles, Antonio Gades, amb el qual també va col·laborar a 'Bodas de sangre' i 'Carmen', signades per Carlos Saura.









'Caso cerrado', en el repartiment figura un altre malagueny que en aquest moment començava a ressaltar, Antonio Banderas, és l'últim film de la protagonista de 'La chica del Molino Rojo' i de la minisèrie 'Proceso a Mariana Pineda', en el currículum també figura l'obra de teatre 'Quédate a desayunar', al costat de José María Rodero.





Així mateix, compta amb 500 cançons gravades i interpretades en diversos idiomes, i va representar a Espanya en el primer Festival OTI, on va aconseguir el tercer lloc amb el tema 'Niña'- i la seva última pel·lícula en 1985. Així mateix, també destaca la seva aparició a 'El show d'Ed Sullivan' de la televisió nord-americana.