El valor ocult de l’aigua, centre del debat de CosmoACCIÓ

El projecte CosmoACCIÓ és una iniciativa de "la Caixa", amb la col•laboració de la Fundació Fòrum Ambiental, que ofereix a la societat l’oportunitat, de forma semestral, d’analitzar uns ODS concrets i participar de manera activa en les sessions del cicle.





Aquesta iniciativa, que tindrà lloc a CosmoCaixa, convida tots els sectors de la societat que, a més d’estar interessats a escoltar la comunitat científica experta en aquests temes, vulguin exposar la seva opinió, llançar noves idees o intervenir activament en el debat.













El programa s’estructura en quatre parts: Descobreix, Coneix, Dialoga i Actua, activitats amb formats diferents però complementaris, que aniran aprofundint en els ODS concrets que es tractin en cada semestre.





Descobreix: es desenvoluparà el 24 d’octubre amb la finalitat de descobrir l’estat actual dels oceans per comprendre la importància que té per a l’ésser humà restablir-ne la salut. Intervindrà en la sessió l’investigador Sergio Rossi, expert en biologia i ecologia marina, amb experiència en expedicions científiques a tot el món. En totes les sessions del cicle exercirà de moderadora l’experta Elisa Berdalet, investigadora del CSIC i coordinadora internacional de la recerca en algues nocives.





Coneix: tindrà lloc el 7 de novembre per conèixer com afecta l’aigua el nostre benestar, i la importància que té aconseguir la sostenibilitat dels recursos aquàtics i el seu impacte en la salut de les persones. Per això hi participaran Cristina Villanueva, epidemiòloga experta en la contaminació de l’aigua i malalties associades, i Josep Lloret, biòleg marí expert en l’ecologia i biologia dels recursos marins.





Dialoga: la tercera sessió del cicle se celebrarà el dia 14 de novembre, i hi coneixerem iniciatives reals de persones que treballen per aconseguir un món més sostenible en matèria d’aigua. El debat serà un diàleg obert sobre com l’ecoinnovació i la ciència ciutadana poden ajudar a garantir l’accés universal a l’aigua potable i aconseguir la sostenibilitat dels oceans. En aquesta sessió interactiva i participativa, les persones que hi assisteixin podran exposar la seva opinió, llançar noves idees o intervenir activament en el debat.Hi participaran Cristina Varona, experta en enginyeria agroalimentària, una de les fundadores de l’empresa emergent (start up) Useful Wastes, que busca solucions adaptades per augmentar l’eficiència hídrica i disminuir els abocaments; Francisco Sanz García, que presentarà el seu projecte de recerca ciutadana sobre aigua; Èlia Vives, experta en ciències i conservació del medi marí, que a través d’Oceanogami ajuda els ciutadans i les empreses a millorar el seu impacte i la seva responsabilitat en la salut dels oceans, i Jordi Ferré Albiol, innovador disruptiu i emprenedor, fundador de Kamleon, una empresa emergent centrada en l’ús de les noves tecnologies en la salut i la hidratació de les persones.





Actua: l’última activitat es desenvoluparà durant els dies 23 i 24 de novembre. Durant un cap de setmana, 30 joves d’entre 20 i 35 anys es passaran 36 hores seguides a CosmoCaixa per trobar solucions als reptes plantejats a l’entorn de l’ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i l’ODS 14: Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins.





PERSONES DESTACADES





Sergio Rossi, doctor en Biologia i Ecologia Marina, ha participat en nombroses expedicions científiques i es un gran coneixedor de la gran importància dels oceans.





Elisa Berdalet, doctora investigadora a la Càtedra Oceans i Salut Humana, investigadora del CSIC i coordinadora internacional de la recerca en proliferació d’algues nocives.





Josep Lloret, biòleg de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, i director de la Càtedra Oceans i Salut Humana.





Cristina Villanueva, Investigadora de l’ISGLobal, especialitzada en contaminació de l’aigua i malalties associades.





Jordi Ferré, innovador disruptiu i emprenedor, fundador de Kamleon, una empresa emergent (start up) centrada en l’ús de les noves tecnologies en la salut i la hidratació de les persones.





Cristina Varona, experta en enginyeria agroalimentària i fundadora de l’empresa emergent Useful Wastes, que crea solucions per augmentar l’eficiència hídrica i la disminució dels abocaments.