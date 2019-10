Podem confia en Pisarello com a home fort a Catalunya

El primer tinent d'alcalde de Barcelona i membre de Barcelona en comú, Gerardo Pisarello, és l'home fort de l'alcaldessa Ada Colau i l'esperança de Podem a Catalunya, que pensa en ell com a candidat en cas que hi hagués avançament electoral a la comunitat .









Des de la formació morada avaluen si després de les eleccions generals del 10 de novembre hauria comicis a Catalunya. Si fos així, el nom de Pisarello està sonant amb força com a candidat a la Presidència de la Generaltitat.





Nascut a Argentina i representant de l'ala més d'esquerres de Colau, Pisarello desperta més suports que Jaume Asens, qui seria més afí a Pablo Iglesias i a qui exdirigents d'Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya consideren que té més simpaties cap a l'independentisme.





La incògnita de com afecta l'entrada d'Íñigo Errejón i el seu partit Més País està en l'aire; per això, el resultat del 10-N serà clau per avaluar què fer a Catalunya.





Pisarello podria entrar a la Mesa del Congrés ja que està com a número 4 en les llistes electorals, però també podria deixar aquest càrrec per centrar a Catalunya.