Mediapro renuncia als drets de la Copa del Rei per les discrepàncies amb la Federació de fubtol

Mediapro ha confirmat que renuncia als drets de la Copa del Rei durant les temporades 2019-2020 i 2021-2022.













Aquesta decisió és conseqüència de les males relacions entre l'empresari Jaume Roures i Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).





Mediapro considera que la RFEF abusa de la seva posició de domini i creu que aquest és motiu suficient per retirar-se de totes les candidatures adjudicades per la Federació.





La companyia catalana no vol "seguir col·laborant amb aquest simulacre orquestrat per la RFEF" i sosté que Rubiales s'ha involucrat en conflictes de l'Associació de Futbolistes Espanyols, Adidas, Laliga, el futbol femení o el futbol sala.





Segons l'opinió de Mediapro, el preu de reserva establit per la RFEF de 45 milions per temporada és un "artifici per poder deixar sense efecte l'adjudicació en cas d'agradar-los el postor amb la millor oferta".