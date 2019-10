El Govern central està disposat a buscar una sortida política a Catalunya "dins de la llei"

El Govern central està disposat a buscar una sortida política a Catalunya, però "dins de la llei", una vegada que se superi la crisi provocada pels incidents violents en protesta per la sentència del Tribunal Suprem i després que el president de la Generalitat, Quim Torra, condemni aquests aldarulls i les formacions independentistes renunciïn a la unilateralitat.





Així ho ha assegurat la vicepresidenta Carmen Calvo després de ser preguntada per la proposta de diàleg llançada pel vicepresident català i dirigent d'Esquerra, Pere Aragonès.





"Hi haurà diàleg i hi haurà política -ha garantit-. Quan tot això estigui reconduït i el president Torra condemni aquesta violència i reconegui que no es pot estar en una institució només per a una part dels qui governa, aquest Govern ha d'estar en una sortida política , però dins de la llei ".





L'AUTODETERMINACIÓ NO CAP





Això sí amb aquesta 'afegitó' "dins de la llei" ha volgut deixar clar que el referèndum que demanen els independentistes està fora de lloc i que és imprescindible "respectar les regles de joc" que es van donar els catalans quan van aprovar la Constitució "amb un rotund sí "en 1978." El dret d'autodeterminació no existeix, ni a Espanya ni a cap país ", ha subratllat.





Segons la seva opinió, la resposta de Torra davant els incidents de la passada setmana als carrers de Catalunya ha estat "tremendament decebedor": "El que hem vist és que el més alt representant de l'Estat a Catalunya, que és Torra, animava a l'activisme i a les manifestacions -ha comentat-. No hi ha dos violències, només una, la que han hagut de fer front les forces de seguretat, des dels mossos a la Policia i la Guàrdia Civil ".





En declaracions realitzades poc abans de reunir-se amb representants de la Reial Acadèmia Espanyola, Calvo ha recordat que el Govern socialista, en relació amb Catalunya, ha procurat sempre "canviar posicions importants" de l'herència del PP, que en la seva opinió va ser "bastant catastròfica "perquè hi va haver un" terrible "abandonament de la política.





ESTAN NOTIFICAT PEL TC





Però també ha demanat responsabilitat i lleialtat institucional a Torra i als independentistes, subratllant que els seus "accions il·legals i inconstitucionals" han provocat una situació "veritablement inqualificable".





Pel que fa a la possibilitat que el Parlament insisteixi en la via secessionista, la vicepresidenta ha recordat que el Tribunal Constitucional i a ha advertit a la Cambra autonòmica i al Govern que no han de debatre res que no estigui a les seves competències i que pugui endinsar-se al terreny de la il·legalitat.





"No poden prendre decisions jurídic normatives que estiguin contravenint l'ordre constitucional. Si ho fan, trobaran la reacció de l'Estat", ha tancat.





ARAGONÈS ADVERTEIX QUE LA INDEPENDÈNCIA ÉS "IRREVERSIBLE"





Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha avisat aquest dijous, durant la seva intervenció en els esmorzars informatius d'Europa Press, que el camí a la independència de Catalunya és "irreversible", ha proposat reprendre la Declaració de Pedralbes i obrir una taula de diàleg "sense vetos" als temes que es poden tractar, garanties de compliment i votació en un referèndum. Això sí, en la seva opinió "el raonable" seria que s'abordi el diàleg amb els polítics presos al carrer i ha apostat per una "amnistia", que interpreta com el reconeixement que no hi ha hagut delicte.





La seva insistència en el diàleg ha estat constant durant la seva intervenció en aquest fòrum, patrocinat per Altadis, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Suez i Telefónica. Però deixant clar en tot moment que no renunciaran a la independència i que si el Govern no negocia, cada vegada seran més els independentistes per no tenir una proposta per part de l'Estat.





En la seva opinió, per a milions de catalans l'autonomisme "ha mort" i el camí a la independència és "irreversible" d'una manera cívica, pacífica i democràtica.









El dirigent català ha reconegut que la negociació es va intentar ja fa un any, però que després la situació es va complicar amb l'aposta del Govern per un relator. No obstant això ha reclamat tornar a aquest punt, a la Declaració de Pedralbes, de la qual ha reconegut que era necessàriament ambigua perquè les parts es puguin reconèixer.





Considera que a la taula de negociació han d'estar els dos governs, tot i que admet que puguin anar acompanyats de les majories parlamentàries.





Però ha insistit que ara és el moment de la política, de "començar a fer passos" en el diàleg perquè "el bloqueig no és bo", el "conflicte corre el risc d'enquistar" i els independentistes, ha recalcat, "no desapareixeran ". De fet, ha advertit que el problema no és d'ordre públic, ni de convivència entre catalans i ha rebutjat l'afirmació de Sánchez que Catalunya no és un sol poble.





És més, ha assegurat que Pedro Sánchez "es va equivocar molt" en valorar la sentència com un fracàs de l'independentisme i l'ha advertit que els partits sobiranistes guanyaran les generals a Catalunya i, d'acord amb les enquestes, amb un suport més gran .





Per això, ha recalcat la seva aposta per una taula de diàleg, en la qual, ha dit han de donar-se diverses condicions. Una d'elles és que es produeixi el reconeixement de les parts. En aquest sentit, ha advertit que el Govern no pot seguir ignorant als independentistes, que, ha recordat, són els que han guanyat les eleccions i governen a Catalunya. De fet, s'ha mostrat molest pel fet que Sánchez hagi cridat a tots els partits per abordar les conseqüències de les sentència del 'Procés', menys als sobiranistes.





Pere Aragonès ha demanat també que en aquesta taula es puguin fer propostes amb llibertat i sense vetos, argumentant que ell tampoc està d'acord amb la defensa a ultrança de la unitat d'Espanya però respecta que milions de persones la defensin.





I ha plantejat que es pugui ratificar els acords que s'assoleixin per "àmplies majories" i articulant un sistema democràtic per a això, és a dir, mitjançant un referèndum. A més, considera que ha d'haver una seguretat que el que s'acordi es dugui a terme, una "garantia de compliment".





Amnistia PER ALS POLÍTICS PRESOS





No obstant això, i encara que no ho ha vinculat expressament, ha assenyalat que no sembla raonable que la taula de negociació es produeixi amb els 9 polítics catalans a la presó, condemnats a penes de presó pel Tribunal Suprem pel delicte de sedició en la seva participació en el 'Procés'.





"És cert que seria raonable que tots els veiéssim així, que no es pot gestionar un diàleg amb els principals protagonistes empresonats", ha assenyalat, i fins i tot ha citat l'expresident català José Montilla, del PSC, que ha assegurat que el diàleg comportarà parlar també de les penes.





Per això, ha reclamat que hi hagi un mecanisme per amnistiar els polítics presos. Segons Aragonès, la Constitució prohibeix el "perdó general" però no l'amnistia, per la qual ha apostat perquè suposaria, segons el seu criteri, que no s'ha comès un delicte.





No creu que sigui necessària una Llei Orgànica per poder dur-la a terme, però assegura que el mecanisme per fer-la efectiva no està clar atès que "mai s'ha desenvolupat aquesta qüestió", encara que sí ha assenyalat que a Espanya hi ha hagut indults per delictes de corrupció .





Pel que fa a la possibilitat que els polítics presos poguessin sortir de la presó en poc temps donat que es troben en presons catalanes, ha assegurat que aquesta qüestió no la tracta el Govern, sinó que ha d'haver un informe "tècnic" dels funcionaris, de la junta de tractament de la Presó, que a més està sotmesa al control del jutge de vigilància penitenciària.





En aquest punt ha volgut respondre a les persones que afirmen que la sentència del TS podia haver estat més dura, convidant a que pensin quant temps més ha d'estar Oriol Junqueras a la presó i el que es pateix estant allà. Aragonès ha emfatitzat que per a ells, els condemnats no són "empestats", sinó que són un "motiu d'orgull, de gent compromesa, són gent noble, honesta, honrada".





NO VA A AFEBLIR LES INSTITUCIONS CATALANES: EL DIÀLEG HA DE SER AMB TORRA





Pel que fa als contactes amb el Govern en funcions, el vicepresident català ha reconegut que manté oberta la via de conversa amb la vicepresidenta, Carmen Calvo, amb la qual va parlar en dues ocasions la setmana passada. Una per transmetre-li la seva preocupació pels incidents violents a Catalunya i una altra per transmetre-li la necessitat que s'obrin vies de comunicació.





Però ha deixat clar que les seves converses no poden substituir el "diàleg necessari" entre Pedro Sánchez i Joaquim Torra -a qui diu haver informat dels seus contactes amb Carmen Calvo, tot, ha dit, que a Pedro Sánchez no li agradi Torra i "al revés és semblant". "Però és el que hi ha", ha exclamat.





De fet, ha recalcat que cal ser conscient que al president de Catalunya no ho trien a Madrid, quan el moderador li ha preguntat per la sensació que hi ha a la capital que amb Joaquim Torra és impossible el diàleg i que els possibilistes són els d'ERC.





En aquest punt, Aragonès ha advertit que ell no "debilitar les institucions catalanes" i ha insistit que el diàleg ha de ser entre el Govern de la Generalitat i entre el Govern central.





En la seva opinió, "hi ha camí" que recórrer amb l'Executiu. "Anem a esgotar aquest camí abans de prendre alguna decisió referent a això", ha reblat sense especificar a quin tipus de decisions es referia.





No obstant, ha admès que és possible que Pedro Sánchez no respongui al telèfon a Torra per arribar al 10N amb "menys esgarrinxades", però vol que el president en funcions ho digui clarament.





"NO CAL SALTAR LA LLEI"





No obstant això, en ser preguntat si ell està disposat a repetir l'1-O com anuncia ja Joaquim Torra, i a saltar-se la llei de nou, Pere Aragonès ha eludit respondre directament, però ha precisat que "no cal saltar-se la llei".





Ha insistit que el seu compromís és el diàleg i la negociació i creu que la Llei ofereix camins per resoldre aquesta qüestió.





Assenyala en aquest sentit que ell no ha insistit en la via unilateral perquè l'única, ha reiterat, és el diàleg: "Hi ha camins en l'ordenament jurídic perquè la societat catalana es pugui posicionar".