El 25 Manga Barcelona espera revalidar els 150.000 assistents de 2018

El 25 Manga Barcelona, organitzat per FICOMIC del 31 d'octubre al 3 de novembre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, espera rebre a 150.000 assistents en aquesta edició revalidant les dades de 2018, i està a punt d'esgotar les entrades per als dies festius a una setmana de la seva celebració.





En roda de premsa aquest dijous, el president de Ficomic, Patrici Tixis, ha destacat que el saló torna amb els mateixos metres quadrats, 78.000, i els mateixos dies, encara que aquest any un d'ells --dijous-- no cau en festiu, però, l'organització creu que arribarà a les xifres de l'any passat pel que fa a assistència.

De fet, la directora de Ficomic, Meritxell Puig, ha avisat que les entrades estan esgotades per divendres i dissabte mentre que per al diumenge queden 50 entrades i per al dijous hi ha major disponibilitat.









Tixis ha afegit que tot i que alguns consideraven que el màniga seria una moda de dos anys: "Estem millor que mai. Això no ha estat una moda de dos anys, sinó que porta 25".





Sobre la incidència de la situació política al saló, Puig ha dit que "una cosa és el que pugui succeir a nivell polític i l'altra el Màniga Barcelona", mentre que Tixis ha afirmat que no han tingut cap cancel·lació i registren absoluta normalitat.





Amb un pressupost de 1,5 milions d'euros, Puig ha destacat que el saló "té més artistes que mai" --és l'edició amb més visitants i 'cosplayers'--, i que en ser una edició d'aniversari estarà plena de sorpreses inesperades.





QUATRE REPTES





Com a novetat, el saló llançarà als seus assistents quatre reptes que aspira a convertir en rècord, i que consistiran en muntar "la conga de cosplay més gran del món" a l'interior del pavelló, i ballar a l'uníson al ritme de la cançó 'Fortune cookie', de les japoneses AKB48, de cap manera 'flashmob'.





Els altres dos reptes seran que tot el Màniga Barcelona pari i ajudi al personatge de 'Bola de Drac' Son Goku a llançar una bola d'energia --un 'genkidama' - avisant per megafonia, i un últim repte serà que els assistents del Manga Barcelona es vesteixin de vermell i blanc com la bandera de Japó.





El coordinador d'activitats, Oriol Estrada, ha avançat també la celebració d'un acte amb destacats mangatubers més destacats, "YouTubers que tenen relació amb el manga i l'anime", ha detallat.