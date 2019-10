La Trisindical de Mossos denuncia Toni Soler per un gag en què comparava la policia amb "gossos"

La Trisindical dels Mossos d'Esquadra --formada pels sindicats SPC, SME i CAT-ME-- i l'associació de comandaments policials Copcat ha presentat aquest dijous un escrit a la Fiscalia de Barcelona per denunciar un gag d'un programa d'humor emès a TV3 que es va referir a agents com "putos gossos", entre altres expressions.





En un escrit, aquestes organitzacions policials han considerat que els fets poden ser constitutius d'un delicte d'odi i un altre d'injúries a funcionaris públics amb publicitat.





Han detallat que el programa 'Està passant' del 16 d'octubre va mostrar imatges de gossos amb objectes com una gorra policial, un casc o un llançadora de projectils viscoelàstics --foam--, "instrument de defensa utilitzat exclusivament per agents de Mossos d'Esquadra de la Brimo".









I han afegit que en el programa, emès enmig d'una setmana marcada per les protestes i aldarulls per la sentència de l'1-O, es van referir als gossos amb objectes policials com agressius, rabiosos i "malparits".





El programa "narra un suposat incident en el qual es defineix que a un noi de 22 anys li donen en un ull i torna a referir-se als policies com 'putos gossos'", han indicat les organitzacions policials en l'escrit.





El gag acaba amb "intervencions creuades en què es diu que els gossos no fan les lleis i que la culpa és dels amos i apareix una imatge del conseller Sr. Miquel Buch, màxim responsable del Cos de Mossos d'Esquadra", han descrit els denunciants.









LA IDEA "NO ÉS NOVA"





La Trisindical i Copcat també han assenyalat en el seu escrit a Fiscalia que "la idea de cridar 'gossos' als policies no és nova, sinó que ja va ser també utilitzada pels cercles paral·lels a ETA quan cridaven txakurras als guàrdies civils".





En un apunt de Twitter, la federació sindical policial Fepol ha demanat una rectificació a TV3 en considerar que es tracta d'un vídeo "lamentable" que falta al respecte.





En un comunicat, Csif ha assegurat que també estudia accions legals i critica la "falta d'ètica professional i de moral pel que fa a l'emissió d'aquest programa".