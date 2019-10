Els experts demanen que es reconegui l'obesitat com a malaltia crònica a Espanya

L'obesitat i el sobrepès s'han de reconèixer com a malaltia crònica per permetre el seu correcte abordatge a nivell nacional, segons les conclusions de l''Estudi sobre l'obesitat a Espanya i les seves conseqüències' elaborat per la Fundació Gaspar Casal, en col·laboració amb Novo Nordisk, i presentat aquest dijous a Madrid.





Segons les dades de l'estudi, el reconeixement de l'obesitat com a malaltia crònica, tal com ho fa l'Organització Mundial de la Salut (OMS), permetria una major conscienciació sobre ella, la seva desestigmatització social, el seu abordatge multidisciplinari i el seu tractament farmacològic eficaç i segur.





L'estudi, que ha revisat la literatura científica sobre l'obesitat i una àmplia varietat d'informes sobre el seu abordatge a Espanya, revela una tendència a l'alça de la prevalença del sobrepès i l'obesitat. Així, més del 37 per cent dels espanyols majors de 18 anys i el 18 per cent dels menors presenten sobrepès i el 17,4 per cent i el 10 per cent, respectivament, obesitat.





A nivell internacional l'obesitat està reconeguda com a malaltia per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en el seu Catàleg Internacional de Malalties, que li atorga la qualificació de pandèmia. Els experts han explicat que el mateix reconeixement és necessari a nivell nacional donat el seu increment en els últims anys.





El director general de la Fundació Gaspar Casal, Juan del Llano, ha assenyalat que les xifres a Espanya han arribat obesitat epidèmica: gairebé el 40 per cent de la població té sobrepès i el 22 per cent té obesitat. Així, les estimacions indiquen que 8 de cada 10 homes i 6 de cada 10 dones tindran sobrepès d'aquí a 11 anys.





"Per això, reconèixer l'obesitat com una malaltia crònica amb severes complicacions i no com un estil de vida triat pot ajudar a reduir l'estigma i la discriminació que pateixen moltes persones amb obesitat", ha explicat.









POCA INFORMACIÓ





Segons l'estudi, la prevalença de sobrepès i obesitat s'ofereix com a principal indicador epidemiològic, utilitzant com a mesura clínica l'Índex de Massa Corporal (IMC). No obstant això, les dades procedeixen de l'Enquesta Nacional de Salut, ja que no existeix un registre oficial sobre aquesta problemàtica, sinó que es treballa amb enquestes. Això és degut al fet que es tracta de patologies amb una qualificació diferent.





Els experts han recalcat que, en considerar-la oficial i socialment una malaltia, el seu abordatge es completaria amb els necessaris equips mèdics multidisciplinaris i amb tractaments farmacològics eficaços i segurs, creixeria la conscienciació obri ella entre la població i es reduiria l'estigma que pateixen ara tants pacients amb obesitat.





Referent a això, la investigadora associada de la Fundació Gaspar Casal i coautora de l'estudi, ha comentat que "en l'actualitat, la prevalença del sobrepès i l'obesitat a Espanya supera ja a la d'altres patologies, com la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o les malalties cardiovasculars". "No obstant això, a diferència d'aquestes, en no estar catalogada com a malaltia, l'atenció als que la pateixen es veu perjudicada", ha destacat.





Aquesta situació pren especial rellevància tenint en compte que l'obesitat i el sobrepès afecta la població més deprimida socioeconòmicament, segons les dades de l'estudi.





ABORDATGE DESIGUAL





Una dels assumptes clau que revela l'estudi és la manca d'una estratègia nacional per a l'abordatge de l'obesitat, ja que a Espanya, cada comunitat autònoma segueix les seves pròpies directrius i protocols en el tractament i el seguiment regular dels pacients, que no assignen l'atenció per nivells de l'atenció Primària i atenció Especialitzada de forma estructurada.





"Cada comunitat autònoma segueix els seus propis protocols en l'atenció, però no hi ha una estratègia consensuada. Els professionals troben a faltar la creació d'equips multidisciplinaris en Atenció Primària, així com una classificació i mesurament de la població afectada", ha afirmat Alicia Coduras.





En aquest sentit, l'informe adverteix de la necessitat de crear unitats multidisciplinàries per estudiar el cas individual de cada pacient des de tots els angles possibles i classificar-lo per a la seva derivació, si és necessària, als especialistes adequats.





Referent a això, l'experta ha destacat que, tot i no estar declarada oficialment com a malaltia, els professionals sí l'atenen en el sistema sanitari, però no hi ha un finançament dels tractaments específics. Així mateix, ha reconegut que tot i que ja s'han començat a prendre certes mesures al respecte, com l'etiquetatge d'aliments, les restriccions sobre la publicitat o els impostos sobre les begudes ensucrades, encara es podria fer més des del punt de vista de la prevenció i l'abordatge terapèutic.





"L'OMS ja ho ha etiquetat com una malaltia crònica, però, a Espanya encara no està reconegut com un problema de salut crònic. Les estratègies estan centrades en la prevenció, però s'han d'abordar també des del tractament", afirmat Novo Nordisk, Olga Espallardo.





"A més, moltes de les dades existents estan infraestimats, i d'altra banda, les xifres varien segons les regions. Es tracta d'una situació en què haurien d'actuar tots els agents, en la qual s'han de desenvolupar polítiques per gestionar un problema de salut pública", ha afegit.





VIA PROGRESSIVA DE FINANÇAMENT





Els experts han subratllat que l'augment de la prevalença de l'obesitat constitueix un problema de salut pública d'enormes conseqüències econòmiques per als sistemes sanitaris.





Per il·lustrar-ho, han fet referència a un recent estudi de l'IMIM, que revela que el sobrecost actual per al Sistema Nacional de Salut que generen els problemes de salut relacionats amb l'obesitat ja arriba als 2.000 milions d'euros, i el 2030, podria superar els 3.000 milions. "Fer front a aquest problema reduiria els costos", ha apuntat Olga Espallardo.





"Una bona estratègia seria estimar la reducció del cost en fàrmacs per al tractament de malalties associades a l'obesitat, com la diabetis tipus 2, que compensaria aquest finançament progressiva dels seus propis tractaments", ha conclòs Juan del Llano.