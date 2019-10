El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, s'ha reunit aquest dijous amb els comandaments del cos per analitzar les actuacions policials des del 14 d'octubre, quan es va publicar la sentència del judici a l'1-O, han indicat fonts coneixedores.





Segons ha publicat 'La Vanguardia', la direcció de la policia catalana va acordar dimarts celebrar aquesta reunió amb una trentena d'alts càrrecs després de les crítiques de sectors polítics i socials "que sostenen que l'actuació dels agents durant els disturbis va sobrepassar els protocols establerts ".





La reunió ha tingut lloc al Complex Central dels Mossos a Sabadell (Barcelona) i en ella no s'han abordat casos concrets, però s'ha comentat que es revisaran totes les actuacions "des de la temprança, aplicant criteris justos i de rigor".









Les mateixes fonts han explicat que l'anàlisi de les actuacions s'ha fet des d'una perspectiva "operativa, social i institucional".





També afirmen que el cos seguirà els seus protocols interns de revisió d'actuacions "sense caure en la urgència" ni precipitar-se.





Un cop s'hagin revisat les actuacions dels últims dies, el cos haurà d'estudiar com fer públiques les possibles sancions que pugui haver-hi, respectant la privacitat dels agents.





CARTA DE SALLENT





Sallent va enviar dimecres una carta a tots els agents en la qual va destacar la professionalitat del cos durant els aldarulls en les protestes per la sentència de l'1-O i va afirmar que les accions de Mossos "no sempre han estat enteses ni compartides per tots, però s'han fet amb la mateixa professionalitat de sempre".





També va indicar que l'ús de la força per part de la policia exigeix una gran responsabilitat perquè suposa actuar sobre la integritat física dels ciutadans, als quals han de protegir, i ha considerat que els Mossos han exercit aquesta responsabilitat en circumstàncies en què els agents han estat "objecte d'accions de gran violència".





En la seva carta, Sallent ha assegurat que els Mossos són un cos policial orientat a la ciutadania, "una policia de profundes conviccions democràtiques que òbviament hauria preferit que centenars de persones no haguessin resultat ferides", i ha avisat que les protestes continuaran i no de descartar noves accions violentes.