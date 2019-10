Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra les actuacions policials pels aldarulls

Centenars persones es manifesten la tarda d'aquest dijous en el centre de Barcelona al crit de 'El nostre jovent no és toca' i 'No són violentes, són valentes'.

Sota el lema 'Pels drets i els llibertats, prou repressió: No toqueu el nostre jovent', amb representants de sindicats docents i estudiantils i el cantautor Lluís Llach portant la pancarta, han corejat consignes com 'No és violència, és autodefensa' i per a demanar la llibertat dels presos.





Han anomenat a la manifestació, que s'ha iniciat en la plaça Universitat de Barcelona, la Intersindical-CSC, Ustec*Stes, CGT, el Sindicat d'Estudiants (ES), sectorials de la ANC, entre altres entitats.