L'últim recompte oficial de les presidencials atorga la victòria a Evo Morales

L'últim recompte oficial de les eleccions presidencials que es van celebrar diumenge passat a Bolívia atorga la victòria a l'actual mandatari i candidat del partit Moviment al Socialisme (MAS), Evo Morales, amb un avantatge de més de 10 punts percentuals sobre el segon, l'opositor Carlos Mesa, de manera que no hi hauria una segona volta.





Amb el 98,19 per cent dels vots escrutats, Morales aconsegueix 2,83 milions de vots, el 46,8 per cent de les paperetes, davant dels 2,22 milions de suports que obté Mesa, un 36,73 per cent del total.









Aquests resultats que ha confirmat el Tribunal Suprem Electoral impliquen un avantatge de 10,07 punts percentuals, cosa que implica que no hi haurà segona volta en les presidencials, perquè la legislació electoral de Bolívia estableix que si l'avantatge del candidat més votat sobre el segon supera els deu punts percentuals, no se celebra una segona ronda dels comicis.





Davant la polèmica que ha creat les denúncies de frau per part de l'oposició i el retard en la transmissió de resultats electorals, tant l'Organització d'Estats Americans (OEA) com la Conferència Episcopal de Bolívia han demanat a les autoritats que se celebri una segona volta en les presidencials per tal de superar la crisi electoral, tenint en compte que l'avantatge de deu punts s'ha superat per poques dècimes.