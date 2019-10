Sánchez diposita un ram de flors al monument a les Tretze Roses

El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dijous després de l'exhumació de Francisco Franco el monument a les Tretze Roses ubicat al madrileny cementiri de l'Almudena.





Sota la placa que honora la memòria de les 13 dones --la majoria militants de les Joventuts socialistes--, Sánchez ha dipositat un ram de roses amb la resta de flors que la gent havia deixat allà anteriorment.









En un vídeo compartit en xarxes socials pel PSOE es pot veure al líder dels socialistes observant la placa que recorda a les Tretze Roses. "Que el meu nom no s'esborri de la història", diu la placa, que va ser col·locada el 31 de maig del 2008.





En el mateix vídeo, acompanyat per una música emotiva, es fa un recorregut pels altres records que adornen la paret del cementiri, com el col·locat per la Fundació Tretze Roses a l'agost de 2009.