Els temors d'Unides Podem i Més Madrid davant el 10-N

Unides Podem i Més Madrid plantegen les pròximes eleccions generals amb la por de perdre escons per als de Pablo Iglesias, i els dubtes de si arribaran al 5 per cent de les votacions per als d'Íñigo Errejón.













Amb el micro al davant, les dues formacions semblen presentar el seu programa sense criticar massa l'adversari polític, però en cercles reduïts reconeixen que sí que hi ha certa alarma.





La formació morada està pendent de com pot afectar la creació del nou partit, perquè podria fer-los perdre diputats. Algunes dades parlen de fins a 12 escons que podrien caure, en comparació amb els comicis que es van realitzar al maig.





Però Errejón tampoc les té totes. Si és el cas, la incògnita figura en si podrà arribar al 5 per cent necessari que els allunyaria del Grup Mixt. Més Madrid sembla tenir bons resultats a la capital, però a la resta del país queda per veure quin serà el suport ciutadà.





Entre les províncies amb més temor per Unides Podem figura la Regió de Múrcia, on va obtenir poc més del 10 per cent dels vots i on la cúpula es va anar a Més País. Màlaga i Granada també pengen d'un fil.





Unides Podem se centrarà a Andalusia durant la campanya electoral i també a les Canàries, on Tenerife sembla assegurat, però no està clar com afectarà la irrupció de Més País.





A Saragossa, l'únic diputat que es va treure va ser l'escó de Pablo Echenique i també aquí esperen mantenir-lo, però els esforços seran de màxims ja que res està assegurat.





Errejón compta amb bons sondejos a Madrid i també a la Comunitat Valenciana, on es presenta amb Compromís.





Barcelona, la Corunya i Pontevedra seguiran, segons dades internes, de forma molt semblant. A la capital catalana el candidat de Més País amb prou feines és conegut, mentre que per part de Podem i els comuns, l'alcaldessa Ada Colau segueix tenint estirada i adeptes.