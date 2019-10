Vuit comunitats estan per sota del 95 per cent de vacunació contra la pòlio

La Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene (SEMPSPH) ha advertit que Madrid, Catalunya, Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, País Basc i Melilla es troben per sota de l'objectiu del 95 per cent de vacunació a les tres dosis contra la pòlio que estableix el Pla d'Acció a Espanya per l'Eradicació de la poliomielitis.









D'acord amb els objectius d'aquest Pla i la informació proporcionada per la SEMPSPH, totes les comunitats autònomes superen el 95 per cent de nens vacunats amb dosis dosi en la cohort del 2017, però aquestes vuit comunitats autònomes no arriben a aquesta xifra, segons han apuntat amb motiu del Dia Mundial contra la Poliomielitis, que se celebra aquest 24 d'octubre.





"Encara que es tracta d'una malaltia eliminada a casa nostra, encara queden objectius que complir per a la seva eradicació a nivell mundial", alerten aquests especialistes, que insisteixen en la importància de completar correctament les dosis de la vacuna hexavalent, en la qual s'inclou la de la poliomielitis.





La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), des del 2002, es troba lliure de poliomielitis, i Espanya compta amb un pla d'acció per reforçar les cobertures vacunals i la vigilància epidemiològica, establir un pla de preparació i resposta en cas d'aparició de poliovirus a Espanya i de contenció del virus en els laboratoris.





La poliomielitis és una malaltia infecciosa causada per un enterovirus del qual hi ha tres serotips (PV1, PV2 i PV3). El més habitual és el tipus 1, mentre el 3 ha estat eradicat a tot el món, segons ha anunciat aquest dijous un comitè independent d'experts. El PV1 es troba molt localitzat en algunes regions del Pakistan (76 casos el 2019) i l'Afganistan (16 casos el 2019). El serotip tipus 2 està eradicat des de setembre de 2015, després que transcorreguessin més de 15 anys des de l'últim cas a Uttar Pradesh (Índia).