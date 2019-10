Dexeus incorpora la cirurgia de maluc per subcondroplàstia per al maneig del dolor

La Unitat de maluc del Departament de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital Universitari Dexeus del Grup Quirónsalud ha realitzat per primera vegada a Catalunya una cirurgia de maluc per subcondroplàstia per tractar l'edema ossi i el dolor, i es converteix en el primer centre privat de Catalunya acreditat per a realitzar aquesta tècnica, segons ha informat Quirónsalud en un comunicat.





La subcondroplàstia és una injecció intraòssia de ciment ossi en l'os a tractar. "Es tracta d'una estratègia contra el dolor basada en reforçar l'estructura de l'os afectat", explica el doctor Carlemany Cárdenas, cirurgià ortopèdic de la Unitat de Maluc del Departament de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital Universitari Dexeus.





"El ciment ossi és una substància biològica formada per fosfat càlcic que en entrar en contacte amb l'os a la temperatura corporal del pacient, d'uns 37 graus aproximadament, triga uns 15 minuts en solidificar-i dota a l'os d'una resistència superiors", afegeix .









Es tracta d'una cirurgia d'ingrés curt o bé ambulatòria, que no requereix ingrés, el procés de recuperació és ràpid.





La complexitat d'aquesta innovadora tècnica recau en planificar molt bé l'accés al punt exacte on realitzar la punció de manera que "la col·laboració entre el cirurgià traumatològic i el Servei de Diagnòstic per la Imatge és clau per assegurar l'èxit de la intervenció", afegeix Cárdenas.









"És aviat per afirmar que aquest tipus de cirurgia serveixi per retardar la implantació de pròtesis de maluc per la degeneració articular. El que està clar", afirma Cárdenas, "és que és una potencial solució per al maneig del dolor en pacients amb edema ossi o lesions i quists subcondrals augmentant així la seva qualitat de vida".