Acord de Telefónica i Movilpack per al transport de teixits vius entre hospitals

Telefónica i Movilpack han impulsat el transport de teixits vius i mostres biològiques entre centres sanitaris tant d'Espanya com d'Europa amb l'aplicació de tecnologia basada en la geolocalització del mòbil, que permet als membres de diferents equips estar en permanent contacte, acudir en breu a un lloc determinat o millorar els seus plans de rutes.









Aquest innovador sistema, personalitzat per a cada tipus d'enviament, aconsegueix que lliures crítiques amb terminis molt estrictes estiguin monitoritzades en tot moment i a més incorpora informació de la cadena de custòdia i les seves condicions: (temperatura, humitat, moviments bruscos o danys), segons han informat les empreses impulsores.





L'app del servei GeoGestió de Telefónica, a través de la seva divisió per B2B Telefónica Empreses, proporciona la localització en temps real sent també una eina útil per a la planificació d'activitats i rutes. D'aquesta manera, Movilpack pot gestionar de forma més eficient la seva activitat, el que li permet agilitat, immediatesa i control sobre els enviaments tan delicats que realitza.





Una ràpida resposta tant per al receptor com per al remitent de l'enviament, que en tot moment tenen informació exacta de terminis i ubicació, és crítica per poder gestionar l'activitat. "Conèixer la posició concreta d'enviament, buscar solucions alternatives en cas d'alguna modificació o retard d'un vol o qualsevol altre transport en què viatge la mercaderia són vitals", afirma Juan Pedro Yunta, CEO d'Movilpack.





Movilpack va néixer a Barcelona fa 30 anys com una empresa de missatgeria a l'ús, especialitzant durant els últims anys en transports delicats i que necessiten una major atenció en la seva custòdia. La seva relació amb Telefónica i l'ús del seu servei de geolocalització els ha servit per multiplicar l'activitat i l'especialització en el transport i custòdia de productes biològics i teixits vius.