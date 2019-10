Una Catalunya de blanc o negre

Estem en un país de blanc o negre. Un dia es fa pujar algú a un pedestal a i al dia següent se'l baixa de cop amb el desig irrefrenable de trepitjar-li el cap si poguessin. No hi ha grisos ni blancs trencats. La testarrona juga un paper molt important en els sentiments de les persones. S'està en un estat de contradicció constant, el que en moltes ocasions res és el que sembla, o es diu una cosa i es fa la contrària.





No fa tant de temps, part de la ciutadania -la independentista- llançava flors, petons als Mossos d'Esquadra i els deien "aquesta és la nostra policia". Ara, els insulten, apedreguen i fins i tot els criden gossos des de la televisió pública.





El president del Govern, en lloc de governar per a tothom, es dedica a fer d'activista i participa en una marxa que talla carreteres.





Torra no només no dóna suport a la policia, sinó que demana una investigació i amenaça amb depurar responsabilitats per la seva actuació en les revoltes.





Des del Govern de la Generalitat diuen que garantiran el dret de vaga i manifestacions dels independentistes i s'oblida de garantir els drets de la resta de ciutadans.





Es parla de diàleg i mà estesa, quan en realitat el que es vol és parlar de la independència i els polítics presos.





Es pregona una Catalunya cívica i solidària, quan la capital catalana està fes un desastre per les actuacions dels "violents".





Es diu del pacifisme i dels manifestants, quan cada dia se segueixen produint talls de carrers, carretes i es destrossen comerços sense que les autoritats actuïn per garantir que això no passi.





Sempre s'havia cregut -fins ara havia estat així- que la Cambra de Comerç estava per promocionar, ajudar el comerç i protegir a tots els seus socis. El seu president i la seva junta no feien política. Amb l'arribada del nou equip que presideix Canadell, la política ha entrat de ple en la institucional que ha perdut credibilitat per la seva partidisme fora de lloc.





Els universitaris sempre han estat reivindicatius, només faltaria. Ara, una part d'ells no assisteixen a classe i tampoc deixen que ho facin els que volen. Un comportament molt democràtic i on la tolerància brilla per la seva absència. Mentre aquests que es manifesten demanen que se suspengui els exàmens. Demanaran després un aprovat patriòtic?





El president Torra acusa el president en funcions Sánchez de la seva incapacitat de no haver aconseguit formar govern quan ell està en la mateixa situació, amb els pressupostos prorrogats per no aconseguir els vots suficients, ni tan sols de la CUP.





Així podríem seguir enumerant totes les contradiccions en què s'està vivint en una Catalunya moderna i igualitària, on es defensen els drets de "tots" com s'està comprovant cada dia. Potser caldria recordar-li la frase de l'escriptor afganès Khaled Hossein, que diu que "Quan menteixes, robes l'altre el dret a la veritat".