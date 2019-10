Lliga Europea: Golejada del Sevilla, l'Espanyol de Machín debuta amb èxit i ensopegada del Getafe

El Sevilla va quallar un excel·lent partit aquest dijous davant el feble Dudelange (3-0) per deixar pràcticament sentenciada la seva presència en els setzens de final de la Lliga Europa, de la mateixa manera que l'Espanyol, que va aconseguir la primera victòria de l''era Machín' (0-1), mentre que el Getafe no va poder puntuar a casa contra el Basilea (0-1).





Al Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla de Julen Lopetegui va acabar passejant-se davant el Dudelange encara que va necessitar arribar a la segona part per obrir el marcador. El gran protagonista va ser el 'Mudo' Vázquez, autor d'un doblet i el desembussador dels locals després del bon pòsit del quadre luxemburguès, que va aguantar més del que s'esperava.

Dabbur va ser qui més ho va intentar, també Escudero amb un llançament al travesser, però no hi va haver manera de batre a Joubert, pletòric en l'acte inicial. No obstant això, la pel·lícula va canviar per als de Nervión en un tres i no res. Vázquez va aconseguir el primer amb un cop de cap inapel·lable, lliure de marca, i va posar el seu nom en el segon després d'aprofitar un rebuig de Munir.





L'ex del Barça va ser l'encarregat de tancar el compte i la contundent victòria dels andalusos després d'una jugada sensacional de Bryan Gil que va acabar en peus d'Escudero. El capità va regalar la pilota als Munir i aquest no va fallar per amarrar el triomf i deixar el bitllet virtualment aconseguit. El Sevilla té nou punts i avantatja en cinc al Qarabag.





VICTÒRIA RECONFORTANT DE L'ESPANYOL





Per la seva banda, el RCD Espanyol es va situar líder del grup H de la Lliga Europa després d'imposar-se a domicili al Ludogorets búlgar gràcies a un solitari gol de Víctor Campuzano, el que li permet manar sobre els seus rivals i aconseguir el primer triomf de l''era Machín'.





El nou tècnic dels periquitos es va estrenar el cap de setmana a la Lliga i ho va fer amb derrota davant el Vila-real. Al segon intent es va rescabalar amb una victòria que encarrila la dels blanc i blaus als setzens de final de la Lliga Europa. L'artífex del gol del triomf va ser el del planter Campuzano.





El jove davanter barceloní, de 22 anys, va aprofitar un rebuig de la defensa espanyolista per guanyar l'esquena a la defensa del Ludogorets i definiramb una rematada que va servir per donar avantatge als seus. Corria el minut 13 i la superioritat no només es reflectia a la gespa, també en el marcador.





Els de Machín van seguir intentant-ho en la recerca del segon gol, sobretot amb l'entrada del 'Monitors' Vargas, que va protagonitzar alguna de les millors accions de l'Espanyol en la segona meitat. Granero també va reclamar els focus amb un xut allunyat, però tot i així, no hi hauria més canvis en l'electrònic del Ludogorest Arena.





El campió búlgar tampoc es va rendir i va buscar l'empat amb tirs de Marcelinho i Moti, però la seva escassa capacitat ofensiva no li va donar possibilitats de comprometre a un Espanyol conformista que es va dedicar a guardar la porteria de Diego López en els minuts finals. Tot va acabar amb final feliç per al quadre català, líder amb 7 punts pels 6 de la seva víctima aquest dijous.





EL GETAFE ENSOPEGA DAVANT EL BASEL





D'altra banda, el Getafe no va poder signar el ple de triomfs espanyols a la tercera jornada de la Lliga Europa després de caure a casa davant el Basilea. Els de José Bordalás es van bolcar en la segona meitat i van disposar de les millors ocasions, però el quadre suís va saber aturar qualsevol ofensiva dels locals.





Frei va marcar als 19 minuts després que una relliscada de Djené al lateral dret donés regna lliure el Basilea. Frei va enganxar el cuir a la frontal i va batre a Chichizola amb violència. A partir d'aquí va arribar la reacció 'azulona' amb la persistència d'Ángel, un dels millors, i amb una falta de Raúl García que va treure el porter suïssa en la mateixa esquadra.





El conjunt de Marcel Koller va jugar amb deu els últims 15 minuts per doble groga de Bua, però el Getafe tampoc va poder trobar -com a mínim- l'empat. D'aquesta manera, l'equip del sud de Madrid es queda segon, per darrere del Basilea, i amb tres punts de renda sobre el Krasnodar rus.