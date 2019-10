El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha assegurat que no han convidat a Vox a la manifestació que l'entitat ha convocat aquest diumenge a Barcelona contra el procés independentista: "No els esperem".





En una entrevista de Rac 1, ha explicat que la capçalera donarà el protagonisme a persones del món associatiu i també ha convidat a líders polítics del PSC, PP, Cs, de l'entorn del regidor de BCN Canvi Manuel Valls i de formacions catalanistes contràries a l'independentisme com la Lliga Democràtica.









Preguntat per si també han convidat a Vox, ha afirmat que no tenen interlocució amb el partit d'extrema dreta i que, per tant, no estan convidats: "Hem convidat a tots els que defensen la democràcia, la Constitució i l'autogovern de Catalunya" .





Ha defensat que volen que sigui una manifestació "de la centralitat catalana", de manera que qualsevol que surti d'aquest espai no és benvingut.





Sánchez Costa ha destacat que en l'acte posterior a la manifestació intentaran "reduir el to polític" per evitar que els partits ho aprofitin per fer campanya electoral.